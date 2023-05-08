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Jogador do Real Madrid

Rodrygo tem casa assaltada na Espanha durante final da Copa do Rei

A polícia procura os autores do crime na mansão do atleta, localizada no bairro La Moraleja, na capital espanhola. As informações são do jornal espanhol Marca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mai 2023 às 11:18

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 11:18

Rodrygo, Real Madrid
Rodrygo, em jogo pelo Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação
Herói do título do Real Madrid na Copa do Rei, o atacante Rodrygo teve a casa assaltada durante a final contra o Osasuna, no sábado (6). A polícia procura os autores do crime na mansão do atleta, localizada no bairro La Moraleja, na capital espanhola. As informações são do jornal espanhol Marca.
De acordo com a publicação, um segurança que trabalha na casa do atacante de 22 anos foi quem alertou a polícia sobre a invasão. As autoridades encontraram o local com "uma porta arrombada e vários quartos revirados", mas ainda não há informações sobre o quê foi roubado.
O assalto aconteceu durante a madrugada, horas após Rodrygo balançar as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, garantindo mais uma taça do torneio ao Real Madrid. Os pais do jogador da Seleção Brasileira, que moram com ele, estavam acompanhando o filho no estádio.
Esta não é a primeira vez que um jogador do Real Madrid tem a casa assaltada nos últimos meses. No ano passado, o atacante francês Karim Benzema e o lateral-direito Dani Carvajal foram alvos de crime similar, ocorrido durante a partida contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol. A tática da quadrilha é a mesma: entrar na residência do atleta enquanto ele está em campo
A Guarda Civil da Espanha e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) anunciaram em 2019 o desmantelamento de uma organização criminosa responsável por assaltos em luxuosas casas de jogadores de futebol. Além de Rodrygo, Benzema e Carvajal, a lista de vítimas também inclui o brasileiro Casemiro e o ganês Thomas Partey, ex-Atlético de Madrid.

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