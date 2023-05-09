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Lenda da música

Rita Lee fez show histórico com jogadores da Democracia Corintiana

Casagrande, Sócrates e Wladimir foram convidados por Rita Lee a comparecer ao show em novembro de 1982, ano em que teve início o movimento do time de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2023 às 12:13

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 12:13

Sócrates, Rita Lee, Wladimir e Casagrande em evento do Corinthians
Sócrates, Rita Lee, Wladimir e Casagrande em evento do Corinthians Crédito: Reprodução / Internet
Rita Lee, que morreu na noite desta segunda-feira (8) aos 75 anos, fez em 1982 um show histórico em que jogadores da Democracia Corintiana foram convidados a subir no palco.
Casagrande, Sócrates e Wladimir foram convidados por Rita Lee a comparecer ao show em novembro de 1982, ano em que teve início o movimento da Democracia Corintiana. A cantora chamou os três jogadores, que subiram no palco e participaram de um pedaço do concerto, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Roqueiro assumido, Casagrande acabou dando uma camisa à cantora, que era corintiana.
Rita Lee vestiu a camisa e os quatro fizeram a festa no palco do Ginásio do Ibirapuera, inclusive com eles cantando pedaços das músicas.

Rita Lee virou Consulesa Cultural do Inter

Em 2008, Rita Lee foi homenageada pelo Inter e recebeu o título de consulesa cultural do clube gaúcho. Ela sempre declarou sua simpatia pelo time e se tornou a primeira mulher a integrar o projeto.
Naquele mês, foram homenageados 12 músicos que haviam gravado músicas relacionadas ao time ou se apresentavam vestindo a camisa colorada, entre eles Rita Lee.

Morte de Rita Lee

A informação foi divulgada no perfil oficial da artista no Instagram e também na página de seu marido, Roberto de Carvalho. No comunicado oficial, a família afirma que Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, "cercada de todo o amor da família, como sempre desejou".
O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h.

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