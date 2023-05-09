  • Brasileirão 2023; confira datas, horários e onde assistir a 5ª rodada
Campeonato Brasileiro

Brasileirão 2023; confira datas, horários e onde assistir a 5ª rodada

A bola vai rolar no meio da semana para a disputa da quinta rodada do Campeonato Brasileiro! Saiba como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 12:27

Pedro, Artur e Hulk são as esperanças de gol nesta rodada Crédito: Marcelo Cortes (Flamengo), Cesar Greco (Palmeiras), Pedro Souxa (Atlético-MG)

Quarta-feira (10)

  • Santos x Bahia
    Horário:     19h
    Onde: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão: Premiere

  • Bragantino x América-MG
    Horário: 19h
    Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x Athletico-PR
    Horário: 19h
    Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Flamengo x Goiás
    Horário: 20h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Atlético-MG
    Horário: 20h
    Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Grêmio
    Horário: 21h30
    Onde: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Globo (SP) e Premiere

  • Cruzeiro x Fluminense
    Horário: 21h30
    Onde: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: TV Gazeta

Quinta-feira (11)

  • Coritiba x Vasco
    Horário:     19h
    Onde: Couto Pereira, Curitiba
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Corinthians
    Horário:     19h30
    Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • Fortaleza x São Paulo
    Horário:     20h
    Onde: Arena Castelão
    Transmissão: Premiere e SporTV

