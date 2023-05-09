Brasileirão 2023; confira datas, horários e onde assistir a 5ª rodada

Quarta-feira (10)
- Santos x Bahia
Horário: 19h
Onde: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: Premiere
- Bragantino x América-MG
Horário: 19h
Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Transmissão: Premiere
- Internacional x Athletico-PR
Horário: 19h
Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
Transmissão: Premiere e SporTV
- Flamengo x Goiás
Horário: 20h
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Atlético-MG
Horário: 20h
Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Grêmio
Horário: 21h30
Onde: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Globo (SP) e Premiere
- Cruzeiro x Fluminense
Horário: 21h30
Onde: Mineirão, Belo Horizonte
Transmissão: TV Gazeta
Quinta-feira (11)
- Coritiba x Vasco
Horário: 19h
Onde: Couto Pereira, Curitiba
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Corinthians
Horário: 19h30
Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- Fortaleza x São Paulo
Horário: 20h
Onde: Arena Castelão
Transmissão: Premiere e SporTV