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Derrota para o Goiás

Botafogo perde invencibilidade e chance de alcançar recorde no Brasileirão

A boa sequência acabou interrompida com gols de Maguinho e Bruno Melo, do Goiás, que viraram o placar que havia sido aberto por Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, com seis gols
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2023 às 05:47

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 05:47

O Botafogo perdeu. Fazia tempo que o time não sabia o que era isso. Foram 15 partidas de invencibilidade até o Goiás, que iniciou a sexta rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, derrubar a sequência invicta da equipe carioca neste domingo (14), com uma vitória de virada por 2 a 1, em Goiânia.
A última derrota botafoguense antes desta havia acontecido diante da Portuguesa, em 8 de março, pelo Campeonato Carioca.
Botafogo perdeu invencibilidade para o Goiás
Botafogo perdeu invencibilidade para o Goiás Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Dentro da sequência inabalável, o Botafogo iniciou o Nacional com cinco vitórias consecutivas e tinha a chance de estabelecer um recorde caso vencesse o Goiás. Nunca um time ganhou seis partidas seguidas no início do torneio na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.
Sem grandes astros e com um técnico questionado, o Botafogo não começou o Brasileiro como um dos favoritos, mas começou a empilhar vitórias. Passou por São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians.
Com cinco resultados positivos em sequência, o Botafogo já tinha igualado a melhor marca do início dos pontos corridos, mas divide o posto com o São Paulo de 2011. Pelo menos superou o Fluminense de 2005, o Internacional de 2009 e o Vasco de 2012. Todos ganharam nas quatro primeiras rodadas.
A boa sequência acabou interrompida com gols de Maguinho e Bruno Melo, que viraram o placar que havia sido aberto por Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, com seis gols.
Apesar da derrota, o Botafogo se mantém na liderança do Brasileiro, com 15 pontos. Já o Goiás deixa a zona de rebaixamento, com seis pontos, agora na 15ª colocação.

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