Flamengo leva sustos, mas vence o Bahia fora de casa pelo Brasileirão

O Flamengo acordou para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em partida marcada por 12 cartões, o time rubro-negro derrotou o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada. O resultado alivia a pressão sobre o técnico Jorge Sampaoli e dá indícios de que o argentino passou a encontrar soluções para a equipe.
A segunda vitória consecutiva levou o Flamengo aos nove pontos, contra 15 do Botafogo, atual líder do Brasileirão. O Bahia ficou na 13ª colocação, com seis.
O jogo contou com elevado número de cartões apresentados pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli. Foram nove amarelos e dois vermelhos, estes para Kanu e Rezende, ambos do Bahia.
O Flamengo continuou no embalo da vitória sobre o Goiás em Salvador. O time rubro-negro envolveu o Bahia facilmente e abriu o placar aos 22 minutos. Após cobrança de falta de Arrascaeta, David Luiz desviou e Matheus França completou para o fundo das redes.
A pressão continuou. Arrascaeta recebeu de Éverton Cebolinha, driblou Victor Hugo, que fez pênalti. Aos 28 minutos, Gabigol deslocou o goleiro Marcos Felipe e fez 2 a 0. Mas o Bahia voltou para o jogo aos 34, quando Biel aproveitou uma troca de passes entre Cauly e Thaciano para diminuir.
Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo ainda fez mais um. Éverton Cebolinha colocou a bola na cabeça de David Luiz, que fez o terceiro. O defensor, que vinha sendo vaiado pelos torcedores nos últimos jogos, foi muito festejado pelos companheiros de equipe.
No intervalo, Sampaoli resolveu poupar seus jogadores e fez logo cinco mudanças. Do outro lado, Renato Paiva optou por tirar um defensor e colocou o Bahia no ataque. A tática do time da casa foi melhor, tanto que Ademir, que acabara de entrar, diminuiu aos cinco minutos.
Desfigurado, o Flamengo perdeu em entrosamento e viu o Bahia dominar a partida. Coube ao clube rubro-negro passar a se defender. O time da casa chegou ao segundo gol logo aos 5 minutos, com Ademir. Mas tudo mudou quando o Bahia perdeu dois de seus zagueiros por expulsão: Kanu e Rezende.
Com dois jogadores a mais, o Flamengo sobrou em campo e chegou a marcar mais um gol com Gabigol. O atacante estava em posição de impedimento e o lance acabou anulado pela arbitragem.
Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no domingo, dia 21, às 16h, para enfrentar o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Bahia joga no sábado, às 16h, frente ao Goiás, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).