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Sem sustos

Fluminense bate o Cuiabá com boa atuação de Ganso no Brasileirão

Tricolor das Laranjeiras vence por 2 a 0 no Maracanã e agora vira a chave para o duelo com o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2023 às 21:39

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 21:39

Ganso foi o destaque da vitória do Fluminense sobre o Cuiabá
Ganso foi o destaque da vitória do Fluminense sobre o Cuiabá Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Longe de repetir as boas atuações das rodadas passadas, o Fluminense venceu seu quarto jogo no Campeonato Brasileiro e fincou bandeira no G-4. O time carioca derrotou o Cuiabá por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela sexta rodada, e permanece na terceira posição, com 13 pontos. O zagueiro Nino, no primeiro tempo, e Paulo Henrique Ganso, no segundo, marcaram os gols da partida.
Com quatro pontos, o Cuiabá continua na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Na rodada passada, após goleada por 4 a 1 sofrida para o Atlético-MG, a diretoria demitiu o técnico português Ivo Vieira. Neste sábado, o auxiliar técnico Luiz Fernando Iubel comandou o time. Antes do jogo, a direção cuiabana confirmou a contratação do técnico português António Oliveira.
Agora, o Fluminense volta a campo na terça-feira diante do Flamengo, pela primeira partida da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o time carioca tem mais um clássico pela frente: enfrenta o Botafogo no sábado, no Engenhão, pela sétima rodada. O Cuiabá volta a jogar somente no dia 22, diante do Cruzeiro, no Independência.
O Fluminense demorou apenas cinco minutos para abrir o marcador diante do seu torcedor. Marcelo cruzou na área, Paulo Henrique Ganso ajeitou para Nino, que bateu como um atacante para marcar para o time carioca.
Apesar do gol rápido, o Fluminense não manteve o ímpeto no primeiro tempo. O Cuiabá foi melhor na parte final e quase chegou ao empate. Aos 35, Denilson bateu de fora da área e mandou para fora. Cinco minutos depois, Raniele foi lançado na direita, foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Deyverson desviar também para fora.
A intensidade do Fluminense apresentada nos outros jogos da temporada não apareceu em campo nos primeiros minutos da etapa final. O time carioca, porém, chegou ao segundo gol aos 11 minutos. Marcelo achou Lima no meio da área, que abriu pela direita para Paulo Henrique Ganso bater de canhota e com categoria para ampliar o marcador.
Após o segundo gol, o Fluminense controlou a partida, diminuiu o ritmo e segurou as investidas do Cuiabá até o final. O goleiro Fábio só fez uma defesa num chute de longe de Ronald, já nos acréscimos.

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