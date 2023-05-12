Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Brasileirão 2023; confira datas, horários e onde assistir a 6ª rodada
Campeonato Brasileiro

Brasileirão 2023; confira datas, horários e onde assistir a 6ª rodada

Dando sequência a semana frenética de jogos do Brasileirão, a rodada do fim de semana será decisiva para desembolar o topo da tabela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2023 às 11:52

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:52

Sexta rodada terá dois clássicos estaduais e jogos decisivos para o topo da tabela
Sexta rodada terá dois clássicos estaduais e jogos decisivos para o topo da tabela Crédito: Daniel Ramalho (Vasco), Marco Galvão (Corinthians), Staff Images (Cruzeiro);

Sábado (13)

  • Bahia x Flamengo
    Horário:     16h
    Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Bragantino 
    Horário: 18h30
    Onde: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Cuiabá
    Horário: 18h30
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Internacional
    Horário: 21h
    Onde: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (14)

  • Vasco x Santos
    Horário:     16h
    Onde: São Januário, Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta

  • Grêmio x Fortaleza
    Horário:     16h
    Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Globo (RS) e Premiere

  • Athletico-PR x Coritiba
    Horário:     18h30
    Onde: Arena da Baixada, Curitiba
    Transmissão: Rede Furacão

  • Goiás x Botafogo
    Horário:     18h30
    Onde: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Cruzeiro
    Horário:     18h30
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere e SporTV

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Brasileirão 2023 pode ser paralisado por conta de esquemas de apostas? Entenda

Segunda Temporada do Tempo Extra chega com muitas novidades

Botafogo vence de novo, afunda Corinthians e retoma liderança do Brasileiro

Vasco não empolga, mas busca empate com Coritiba no Couto Pereira

Flamengo vence Goiás com golaço e sai do Z-4 do Brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados