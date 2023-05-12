Brasileirão 2023; confira datas, horários e onde assistir a 6ª rodada

Sábado (13)
- Bahia x Flamengo
Horário: 16h
Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Bragantino
Horário: 18h30
Onde: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Cuiabá
Horário: 18h30
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Internacional
Horário: 21h
Onde: Mineirão, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (14)
- Vasco x Santos
Horário: 16h
Onde: São Januário, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta
- Grêmio x Fortaleza
Horário: 16h
Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Globo (RS) e Premiere
- Athletico-PR x Coritiba
Horário: 18h30
Onde: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: Rede Furacão
- Goiás x Botafogo
Horário: 18h30
Onde: Hailé Pinheiro, Goiânia
Transmissão: Premiere
- América-MG x Cruzeiro
Horário: 18h30
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere e SporTV