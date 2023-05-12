Botafogo vence de novo, afunda Corinthians e retoma liderança do Brasileiro

Embalado, Botafogo passou por cima do Corinthians no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo mostrou futebol de líder, atropelou o Corinthians por 3 a 0 com direito a olé no Nilton Santos, nesta quinta-feira (11), e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. De quebra, os cariocas afundaram de vez os paulistas em uma crise que parece interminável. Tiquinho Soares marcou duas vezes, e Eduardo completou o placar.

O resultado recolocou o time de Luís Castro no topo da tabela com 15 pontos. O time de Vanderlei Luxemburgo, por outro lado, estacionou na 16ª posição com apenas quatro pontos e, pelo saldo, está fora da zona de rebaixamento.

No 1° tempo, só deu Botafogo: embalada por seu torcedor, a equipe abriu o placar aproveitando a fragilidade corintiana na bola alta e comandou, com muita tranquilidade, as principais ações até o intervalo. O goleiro Lucas Perri, por exemplo, precisou trabalhar apenas uma vez.

A metade final continuou com os donos da casa envolvendo o rival, que até ameaçou uma reação, mas mostrou nervosismo e acabou engolido por um adversário fogoso e que marcou mais duas vezes no Nilton Santos.