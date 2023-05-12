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Fogo Alto!

Botafogo vence de novo, afunda Corinthians e retoma liderança do Brasileiro

O resultado recolocou o time de Luís Castro no topo da tabela com 15 pontos. O time de Vanderlei Luxemburgo, por outro lado, estacionou na 16ª posição com apenas quatro pontos e, pelo saldo, está fora da zona de rebaixamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2023 às 22:52

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 22:52

Embalado, Botafogo passou por cima do Corinthians no Nilton Santos
Embalado, Botafogo passou por cima do Corinthians no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo mostrou futebol de líder, atropelou o Corinthians por 3 a 0 com direito a olé no Nilton Santos, nesta quinta-feira (11), e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. De quebra, os cariocas afundaram de vez os paulistas em uma crise que parece interminável. Tiquinho Soares marcou duas vezes, e Eduardo completou o placar.
O resultado recolocou o time de Luís Castro no topo da tabela com 15 pontos. O time de Vanderlei Luxemburgo, por outro lado, estacionou na 16ª posição com apenas quatro pontos e, pelo saldo, está fora da zona de rebaixamento.
No 1° tempo, só deu Botafogo: embalada por seu torcedor, a equipe abriu o placar aproveitando a fragilidade corintiana na bola alta e comandou, com muita tranquilidade, as principais ações até o intervalo. O goleiro Lucas Perri, por exemplo, precisou trabalhar apenas uma vez.
A metade final continuou com os donos da casa envolvendo o rival, que até ameaçou uma reação, mas mostrou nervosismo e acabou engolido por um adversário fogoso e que marcou mais duas vezes no Nilton Santos.
Botafogo e Corinthians voltam a campo no domingo (14). Os cariocas encaram o Goiás fora de casa, enquanto os paulistas têm pela frente o clássico contra o São Paulo.

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