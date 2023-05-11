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Boa Fase

Fluminense vence o Cruzeiro no Mineirão e entra no G-4 do Brasileirão

Ganso e Cano marcaram os gols da vitória do Tricolor das Laranjeiras, que mais uma vez mostrou futebol envolvente e eficiente em campo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mai 2023 às 23:56

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 23:56

Cano marcou o gol que sacramentou a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro no Mineirão
Cano marcou o gol que sacramentou a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro no Mineirão Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Em um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense derrotou o Cruzeiro, por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, em duelo válido pela quinta rodada. Com o resultado, o Tricolor Carioca subiu para o terceiro lugar, com dez pontos. Já os mineiros ficam com nove, na quinta posição.
O primeiro tempo foi sensacional. Os dois times demonstraram grande vocação para o ataque e por intermédio de atitudes individuais dos atletas ou por belas jogadas criaram muitas oportunidades de gol. Durante os primeiros 45 minutos, grandes dribles, chapéus, finalizações perigosas e belas defesas dos goleiros deixaram os mais de 51 mil torcedores entusiasmados.
O ritmo das equipes foi impressionante. A marcação foi forte o tempo todo e qualquer erro causava problemas graves para o setor defensivo. As equipes foram se revezando no ataque, com o Cruzeiro sendo um pouco mais perigoso. Marcelo e Cano quase marcaram para o Fluminense. Ganso teve um gol anulado.
Do lado do Cruzeiro, Gilberto errou o alvo duas vezes e Neto Moura uma. Bruno Rodrigues e Wesley fizeram o veterano goleiro Fábio trabalhar, enquanto Castán viu sua cabeçada não entrar no gol mineiro porque o artilheiro Cano salvou quase em cima da linha.
Mas em um jogo tão bem disputado qualquer falha pode ser fatal. E foi o que aconteceu aos 43 minutos. Após cobrança de falta, a defesa do Cruzeiro bobeou e Ganso abriu o placar para os visitantes.

Segundo Tempo

No segundo tempo, o panorama ficou igual, mas uma das diferenças das equipes ganhou destaque: a qualidade do setor ofensivo do Fluminense. Com o ímpeto de buscar o empate, o Cruzeiro deixou espaços em sua defesa e o artilheiro Cano não perdoou: 2 a 0, aos oito minutos.
A desvantagem no placar não desanimou o Cruzeiro, que foi para cima e criou três belas oportunidades. Em duas delas Fábio, que por duas décadas defendeu o time mineiro, fez grande defesa.
Se o Cruzeiro não tem a mesma qualidade técnica do Fluminense, o mesmo não se pode dizer da força de vontade dos comandados do técnico Pepa. De tanto tentar, o time mineiro teve chance de diminuir aos 29 minutos, quando o juiz marcou pênalti de Manoel em Henrique Dourado. A marcação causou muita reclamação dos jogadores do Fluminense. André acabou expulso.
Bruno Rodrigues bateu e Fábio pegou, mas o VAR flagrou a antecipação do goleiro. Na segunda chance, Bruno Rodrigues chegou a discutir com Gilberto para cobrar mais uma vez a penalidade. Desta vez, o atacante mandou na trave. Momentos depois o avante do Cruzeiro chorou por causa das falhas.
Os 14 minutos de acréscimos foram de pressão do Cruzeiro, que atuou com dois jogadores a mais porque além da expulsão de André, o Fluminense ainda perdeu Alexsander machucado nos minutos finais. Ao todo a equipe mineira finalizou 27 vezes e merecia, pelo menos, um gol.

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