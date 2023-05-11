Flamengo vence Goiás com golaço e sai do Z-4 do Brasileiro

O Flamengo venceu o Goiás por 2 a 0 no Maracanã com tranquilidade nesta quarta-feira (10), saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e quebrou uma sequência de três derrotas seguidas no torneio. Pedro abriu a contagem nos primeiros minutos e se machucou logo depois, enquanto Éverton Ribeiro completou o placar com um golaço na 2ª etapa.
O resultado deixou o time de Jorge Sampaoli com seis pontos e, provisoriamente, na 12ª posição da tabela. Os goianos, por outro lado, estacionaram com três pontos e amargaram o 18° lugar.
O 1° tempo ficou marcado pelo gol, e pela lesão, de Pedro. O atacante fez de pênalti aos cinco minutos, mas precisou deixar o gramado porque se machucou justamente na própria cobrança. Depois disso, o Flamengo controlou a partida, mas não caprichou e desperdiçou a chance de aumentar a vantagem.
Na metade final do duelo, Éverton Ribeiro marcou um golaço de letra e encaminhou a vitória. Os cariocas ainda tiveram várias oportunidades para aumentar, mas pecaram na última bola.
Os times voltam a campo no fim de semana. O Flamengo encara, no sábado (13), o Bahia fora de casa, enquanto o Goiás recebe o Botafogo no dia seguinte.