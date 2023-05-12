  Vasco não empolga, mas busca empate com Coritiba no Couto Pereira
Brasileirão

Vasco não empolga, mas busca empate com Coritiba no Couto Pereira

Mesmo diante de uma equipe mais frágil, Cruz-Maltino não conseguiu se impor e chegou a quatro jogos sem vencer na competição nacional
Agência Estado

11 mai 2023 às 22:35

Vasco empatou com o Coritiba no Couto Pereira Crédito: Robson Mafra/Agif
Sem empolgar, o Vasco evitou a derrota ao buscar um empate por 1 a 1 com o Coritiba nesta quinta-feira (11), no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vasco chega a quatro jogos sem vencer na competição, com seis pontos. Já o Coritiba, que ainda não triunfou, tem dois.
O Vasco que jogou de igual para igual com o Fluminense não apareceu em Curitiba. O time carioca foi apático e se apoiou em lampejos de bons momentos, a exemplo da cabeçada de Puma Rodriguez, que exigiu grande defesa do goleiro Gabriel.
Com o passar do tempo, o Coritiba foi crescendo e tomou conta do jogo. Aos 28 minutos, Boschilia arriscou de canhota e exigiu grande defesa de Léo Jardim. Bruno Viana foi outro que, na sequência, desperdiçou grande oportunidade de gol.
A recompensa do Coritiba veio no fim. Aos 48 minutos, após cruzamento rasteiro de Robson, Zé Roberto surpreendeu Robson Bambu e deu um desvio crucial para superar Léo Jardim e abrir o marcador no Couto Pereira.

Segundo Tempo

No segundo tempo, o Coritiba voltou a controlar o ritmo da partida e ficou perto de ampliar aos quatro minutos. Zé Roberto apareceu na frente de Léo Jardim e dividiu a bola com o goleiro. Boschilia pegou a sobra, com o gol livre, e chutou. Galarza conseguiu tirar em cima da linha.
Demorou, mas o Vasco conseguiu se reerguer aos 34 minutos. Galarza avançou pela direita e cruzou, Natanael falhou e deu de bandeja para Erick Marcus, que deixou tudo igual.
Todos esperavam uma pressão final do Vasco, mas a melhor chance foi do Coritiba. Natanael chegou livre pela direita e bateu colocado, a bola passou rente à trave. Com isso, o jogo terminou empatado por 1 a 1.
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Santos no domingo, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio (RJ). No mesmo dia, às 18h30, o Coritiba visita o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). 

