Vasco não empolga, mas busca empate com Coritiba no Couto Pereira

Sem empolgar, o Vasco evitou a derrota ao buscar um empate por 1 a 1 com o Coritiba nesta quinta-feira (11), no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vasco chega a quatro jogos sem vencer na competição, com seis pontos. Já o Coritiba, que ainda não triunfou, tem dois.
O Vasco que jogou de igual para igual com o Fluminense não apareceu em Curitiba. O time carioca foi apático e se apoiou em lampejos de bons momentos, a exemplo da cabeçada de Puma Rodriguez, que exigiu grande defesa do goleiro Gabriel.
Com o passar do tempo, o Coritiba foi crescendo e tomou conta do jogo. Aos 28 minutos, Boschilia arriscou de canhota e exigiu grande defesa de Léo Jardim. Bruno Viana foi outro que, na sequência, desperdiçou grande oportunidade de gol.
A recompensa do Coritiba veio no fim. Aos 48 minutos, após cruzamento rasteiro de Robson, Zé Roberto surpreendeu Robson Bambu e deu um desvio crucial para superar Léo Jardim e abrir o marcador no Couto Pereira.
Segundo Tempo
No segundo tempo, o Coritiba voltou a controlar o ritmo da partida e ficou perto de ampliar aos quatro minutos. Zé Roberto apareceu na frente de Léo Jardim e dividiu a bola com o goleiro. Boschilia pegou a sobra, com o gol livre, e chutou. Galarza conseguiu tirar em cima da linha.
Demorou, mas o Vasco conseguiu se reerguer aos 34 minutos. Galarza avançou pela direita e cruzou, Natanael falhou e deu de bandeja para Erick Marcus, que deixou tudo igual.
Todos esperavam uma pressão final do Vasco, mas a melhor chance foi do Coritiba. Natanael chegou livre pela direita e bateu colocado, a bola passou rente à trave. Com isso, o jogo terminou empatado por 1 a 1.
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Santos no domingo, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio (RJ). No mesmo dia, às 18h30, o Coritiba visita o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).