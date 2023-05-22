Zagueiro ex-Vasco morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Kadu Fernandes foi formado na base do Vasco Crédito: Reprodução / Internet

Kadu Fernandes, de 28 anos, formado na base do Vasco, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro

Informações do jornal o Globo dão conta de que o carro do jogador capotou na Avenida Brasil, próximo ao bairro de Manguinhos, por volta de 4h da manhã. Ele estava acompanhado de duas pessoas, identificadas como Vitória, de 20 anos, e Luís Fernando, de 34, que foram socorridas com vida. Kadu deixa esposa e um filho de dois meses.

O defensor estava no Macaé, onde chegou no início do mês de maio. Sua estreia foi contra o Petrópolis e a segunda partida foi contra o Americano, no estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio.

Nas redes sociais, o Vasco, seu clube formador, prestou condolências aos familiares e amigos de Kadu.

Apesar de ser formado no cruzmaltino, Kadu Fernandes não entrou em campo pelo elenco profissional. Após a saída do Vasco, o zagueiro jogou por Bangu, Tupi, Nova Iguaçu, Anapolina e Boavista, até chegar ao Macaé.