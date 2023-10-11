Reitor de universidade 'confirma' Ancelotti na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti foi homenageado pela Universidade de Parma, na Itália Crédito: Nicola Gennari/Universidade de Parma

O técnico Carlo Ancelotti ainda não confirmou se vai mesmo comandar a seleção brasileira a partir de julho de 2024, quando não terá mais contrato com o Real Madrid. Porém, o futuro do italiano pode ter sido entregue nesta quarta-feira, durante uma homenagem ao treinador na Universidade de Parma, na Itália. Ao conceder o título de doutor honorário a Ancelotti, o reitor da instituição afirmou ele vai estar à frente do time brasileiro no ano que vem.

"Em 2024, uma aventura extraordinária está a espera de Carlo, que para muitos treinadores seria simplesmente um sonho: o banco da seleção brasileira. O primeiro estrangeiro a dirigir a equipe nos últimos 60 anos, o quarto em toda a história", disse o reitor Paolo Andrei. "A admiração que sentimos é geral e vai além de qualquer equipe", completou.

A CBF sempre esteve otimista quanto a uma resposta positiva de Ancelotti, favorito do presidente Ednaldo Rodrigues para a sucessão de Tite. Embora o treinador não possa assinar um contrato com a seleção porque ainda tem vínculo com o Real, a entidade avançou na negociação com o italiano e confia que, em breve, o acordo será concluído, com sua assinatura no documento até a Copa do Mundo de 2026.

As conversas por Ancelotti se intensificaram em junho, com Ednaldo Rodrigues assegurando que o treinador assume a seleção brasileira a partir da Copa América de 2024. Contudo, o técnico sempre se esquivou do assunto quando questionado pela imprensa, destacando que o Real é sua prioridade. O clube espanhol, porém, já estaria ciente do adeus do técnico ao fim da temporada 2023/24.