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Futebol

Diniz barra capixaba Richarlison na seleção e testa Gabriel Jesus no ataque

Sem balançar as redes pela seleção desde as oitavas da Copa do Mundo do Catar, Richarlison vem perdendo espaço no elenco que disputa as Eliminatórias do próximo Mundial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2023 às 10:27

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 10:27

Richarlison vive fase longe da artilharia da Seleção Brasileira
Richarlison vive fase longe da artilharia da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva
O técnico Fernando Diniz fez mudanças na seleção brasileira durante o treino deste domingo (15), em Montevidéu, visando à partida contra o Uruguai, na terça-feira (17), pelas Eliminatórias. A principal alteração foi a saída do atacante capixaba Richarlison do time titular, com a entrada de Gabriel Jesus.
Outra mudança foi na lateral esquerda. Diniz escalou Carlos Augusto, um estreante na seleção, entre o time considerado titular, deixando Guilherme Arana fora. Uma terceira alteração em relação ao Brasil que começou contra a Venezuela já era esperada: Yan Couto assume a lateral direita, após o corte de Danilo.
A seleção treinou neste domingo com: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr. e Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus

Gabriel não começa um jogo como titular da seleção desde a derrota para Camarões, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas o atacante só teve essa chance desde o início porque o técnico Tite poupou jogadores.
Na prática, Gabriel perdeu espaço entre os titulares da seleção em novembro de 2021, a um ano da Copa do Mundo, quando Tite passou a testar Matheus Cunha e, depois, viu que Richarlison era o nome para o momento.

Pombo em baixa

Já Richarlison perde espaço na seleção em meio a uma seca de gols com a amarelinha. Ele não balança as redes desde as oitavas de final da Copa, em dezembro passado.
O atacante recentemente admitiu problemas psicológicos e chegou a chorar depois de ter sido substituído sem fazer gol no jogo contra a Bolívia, estreia de Fernando Diniz nas Eliminatórias.

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