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Extreme Rock Brasil

Maior torneio de crossfit da América Latina acontece em Vitória neste fim de semana

Disputado em categorias iniciantes e avançadas, o evento vai reunir 650 atletas de diversos estados brasileiros entre sexta-feira (20) e domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2023 às 12:36

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 12:36

Extreme Rock teve edição eletrizante em 2022
Extreme teve edição eletrizante em 2022 Crédito: Iago Leon
O maior festival de crossfit da América Latina vai desembarcar no Espírito Santo. Entre sexta-feira (20) e domingo (22), a 10ª edição do Extreme Rock Brasil acontece no Parque Cultural Reserva Vitória, na Enseada do Suá, atrás do Shopping Vitória.
Entre categorias iniciantes e avançadas, o evento vai reunir 650 atletas de diversos estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, além de competidores estrangeiros da Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, entre outros.
Ao longo dos anos, o campeonato cresceu exponencialmente e nesta edição a estrutura está ainda maior, com uma área de mais de 15 mil m² voltada para a comunidade de afiliados ao crossfit e para o público em geral. Atrações nacionais e internacionais da modalidade vão marcar presença.
O evento também conta com uma feira de conexões com expositores dos mais diversos segmentos trazendo muitas novidades para o Espírito Santo, além de área de lojas com diversas marcas da modalidade e uma praça de alimentação com foodtruck’s especializados em comidas regionais, as famosas cervejas artesanais e entretenimentos para toda a família.
“Esta é uma edição especial, que vem para concretizar nosso trabalho nos últimos anos. Como novidade, inauguramos a categoria Elite como um presente para os atletas que competem no Extreme Rock Brasil. Na última edição, tivemos um resultado sensacional com um público de mais de 12 mil pessoas e a expectativa é que dessa vez seja ainda maior. Trazer o evento para o Shopping Vitória foi um divisor de águas, já são 5 anos de parceria e desde então as coisas acontecem porque o Shopping também faz acontecer”, afirma Will Rentes, organizador e idealizador do ERB CrossFit®.
A competição poderá ser acompanhada pelo público. E os ingressos para arquibancada estão à venda no site www.jacredenciei.com.br/e/extremerockbrasil.

Categorias disputadas: 

  • Trio Iniciante (Masculino e Feminino);
  • Trio Intermediários (Masculino e Feminino);
  • Máster Dupla Mista (35-39; 40-44; 45-49 e abaixo de 50 anos);
  • Teens individual (14-15; 16-17 anos) (Masculino e Feminino);
  • Amador individual (Masculino e Feminino);
  • RX individual (Masculino e Feminino);
  • Elite (Masculino e Feminino);

Extreme Rock Brasil

  • Data: 20 a 22/10
  • Local: Parque Cultural Reserva Vitória, atrás do Shopping Vitória
  • Programação:

    Sexta-Feira | 20/10
    7h: início oficial do evento
    19h: final do primeiro dia

    Sábado | 21/10
    07h30:     início da Competição
    19h: término do primeiro dia de competição

    Domingo | 22/10
    08h – Início da Competição
    17h - Término do segundo dia de competição
    17h - Término do segundo dia de competição
    18h30 - Término da Premiação e Festival

  • Mais informações e regulamento: Extreme Rock Brasil

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