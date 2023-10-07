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Focado

"Estou com a cabeça na Olimpíada'', diz ex-BBB Paulo André em torneio na Ufes

O atleta e influenciador retomou a carreira nas pistas e agora vai buscar o índice olímpico nos 100m e no revezamento 4x100m

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 16:00

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

07 out 2023 às 16:00
Desafio de velocidade, Ufes
Paulo André foi bem recebido no Desafio de Velocidade, que aconteceu na pista de atletimso da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
A quadra de atletismo da Ufes recebeu um evento importante na manhã deste sábado (7). O Desafio de Velocidade 2023 contou com diversas provas que variaram desde a categoria sub-12 ao adulto no masculino e no feminino. Grandes atletas do esporte estiveram no Estado para disputar a competição, como Lucas Rodrigues da Silva, ouro nos 200m, no Campeonato Brasileiro Sub-23, e Gabriel Constantino, campeão do Desafio de Velocidade 2022.
Além deles, a mulher mais rápida do Brasil, Lorraine Martins, que foi campeã do torneio em 2022, também participou da prova dos 100m. Por conta da agenda de treinamentos, o atleta e ex-BBB Paulo André não pode competir em nenhuma categoria, mas esteve lá para prestigiar o evento e receber o carinho dos fãs.
Desafio de velocidade, Ufes
Vários atletas de todo o país estiveram no estado para disputar o Desafio de Velocidade 2023 Crédito: Ricardo Medeiros
Em entrevista para A Gazeta, Paulo afirmou que está totalmente focado em Paris 2024. ''Meu foco é a Olimpíada, acho que o de todo atleta, né? Com esse ciclo olímpico se encerrando e já entrando no ano da Olimpíada, meu foco é totalmente nisso, e primeiro quero fazer o índice de 100m para chegar lá bem confiante'', declarou PA, que vai disputar o Pan-Americano em Santiago, Chile, e está confiante para obter um bom resultado na competição. 
O Brasil já conta com dois atletas com índice para disputar as Olimpíadas na categoria 100m: Felipe Bardi (9s96) e Erik Cardoso (9s97). Paulo André pretende ser mais um atleta a atingir o índice na categoria, mas afirmou que aposta muito no revezamento 4x100m. ''A nossa realidade brasileira é o revezamento 4x100, então a gente tem que ter o máximo de atletas possíveis na categoria para ter um leque maior e opções para fazer um bom revezamento. Ter vários atletas com índice e com boas marcas é muito importante. Estamos em uma briga no bom sentido, cada um puxando o outro para fazer grandes marcas, mas que no final de tudo acaba sendo bom para o nosso revezamento", analisou. 

Vida de influencer

Sobre a vida de influencer, o atleta capixaba reconheceu que é impossível dar o seu melhor nas duas ocupações, mas reforça que seu maior foco é o atletismo. ''Sempre foi meu maior desafio (conciliar). Infelizmente, não da para dar 100% de si nos dois lados, o esporte de alto rendimento é cruel nesse sentido, a gente tem que estar sempre focado ali no nosso dia a dia. Tem sido um desafio, mas tem dado tudo certo, acho que, por coincidência, as coisas acabam caindo bem na nossa agenda, eu e meu treinador conseguimos fazer um planejamento para conseguir atender os dois lados. Eu não posso fechar os olhos para esse lado também que é muito importante para a minha carreira, tanto fora como dentro das pistas", afirmou.

Confira imagens do Desafio de Velocidade 2023, sediado na pista de atletismo da UFES

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