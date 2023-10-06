Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 07 e 08/10

Sábado (07)
- Desafio de Velocidade
Local: Campus da UFES, Goiabeiras - Vitória
Horário: 8h
Mais informações: @atletismofecat
- Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)
Capixaba (2) x (2) Tupy
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Jaguaré (0) x (4) G.E.L
Local: Conilon, Jaguaré
Horário: 19h
Domingo (08)
- Uprise Brasil Challenge
Local: Sesc Domingos Martins
Horário: 7h
Mais informações: @uprisebrasil
- Corrida Notaer
Local: Vila Velha e Vitória
Horário: 7h
Mais informações: @notaer.es
- Corrida e Caminhada Outubro Rosa / Copa Norte Capixaba
Local: Barra de São Francisco
Horário: 7h30
Mais informações: suainscrição.com
- 4ª Regata do Campeonato Estadual de Remo
Local: Raia do Porto de Vitória
Horário: 8h30
Mais informações: @fearesremos_oficial
- Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)
Rio Branco VN (1) x (1) Linhares
Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
Horário: 10h
- Circuito Capixaba de Basquete
20 do 11 x André Carloni (série bronze)
Local: Ginásio do Saldanha, Forte São João - Vitória
Horário: 9h
Imigrantes x CESB (série bronze)
Local: Ginásio do Saldanha, Forte São João - Vitória
Horário: 11h
Marlins x União Barrense (série bronze)
Horário: 11h
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Avabes x Marlins (série ouro)
Horário: 13h
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Saldanha da Gama x ACJAC
Horário: 15h
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória