Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 07 e 08/10
Esporte capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 07 e 08/10

Fim de semana no ES vai contar com corridas de rua, provas de atletismo, decisões no futebol capixaba e muito mais! Confira no vídeo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 out 2023 às 15:46

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 15:46

Sábado (07)

  • Desafio de Velocidade

    Local:     Campus da UFES, Goiabeiras - Vitória
    Horário: 8h
    Mais informações: @atletismofecat

  • Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)

    Capixaba (2) x (2) Tupy
    Local:     Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h

    Jaguaré (0) x (4) G.E.L
    Local: Conilon, Jaguaré
    Horário: 19h

Domingo (08)

  • Uprise Brasil Challenge

    Local:     Sesc Domingos Martins
    Horário: 7h
    Mais informações: @uprisebrasil

  • Corrida Notaer

    Local: Vila Velha e Vitória
    Horário: 7h
    Mais informações: @notaer.es 

  • Corrida e Caminhada Outubro Rosa / Copa Norte Capixaba

    Local: Barra de São Francisco
    Horário: 7h30
    Mais informações: suainscrição.com

  • 4ª Regata do Campeonato Estadual de Remo

    Local:     Raia do Porto de Vitória
    Horário: 8h30
    Mais informações: @fearesremos_oficial

  • Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)

    Rio Branco VN (1) x (1) Linhares
    Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
    Horário: 10h

  • Circuito Capixaba de Basquete

    20 do 11 x André Carloni (série bronze)
    Local: Ginásio do Saldanha, Forte São João - Vitória
    Horário: 9h

    Imigrantes x CESB (série bronze)
    Local: Ginásio do Saldanha, Forte São João - Vitória
    Horário: 11h

    Marlins x União Barrense (série bronze)
    Horário: 11h
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória

    Avabes x Marlins (série ouro)
    Horário: 13h
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória

    Saldanha da Gama x ACJAC
    Horário: 15h
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória

Veja Também

Medalhista de ouro em Rio 2016, capixaba Bruno Schmidt vai comentar o Mundial de Vôlei de Praia

Equipe capixaba disputa competição de vela na França

Após sucesso em Vila Velha, Jungle Fight já tem data para retornar ao ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Futebol Capixaba Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados