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Representando o estado

Equipe capixaba disputa competição de vela na França

Comandada por Luciano Secchin, do Iate Clube do Espírito Santo, a equipe Bravíssimo+ é a única da América do Sul na 25ª edição da regata Les Voiles de St. Tropez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2023 às 17:57

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 17:57

Equipe Bravíssimo+ a bordo do Lady by Bravíssimo
Equipe Bravíssimo+ a bordo do Lady by Bravíssimo Crédito: Divulgação
Uma das maiores competições de vela do mundo está acontecendo na França. A 25ª edição da regata Les Voiles de St. Tropez começou no dia 29 de setembro e vai até 8 de outubro, no Golfo de Saint-Tropez. O evento anual, conhecido por reunir o mais alto calibre da vela internacional, conta com a participação de atletas capixabas do Iate Clube do Espírito Santo. São mais de 250 embarcações divididas em três classes - Maxis (acima de 60 pés), Modernos e Clássicos.
A equipe que representa o estado na competição é a Bravíssimo+. Comandando a navegação de um Dufour 40 está o membro do Iate Clube do Espírito Santo, Luciano Secchin, que conta com o apoio dos capixabas Leonardo Oliveira, Joaquim Cortes, Alfredo Rovere, André Pimentel e Renato Avelar, além dos argentinos Ivan Sastre, David Angelini e Martin Franchini, do uruguaio Guillermo Moreira e o chileno Nicholas Robertson.
Os atletas do Iate Clube do Espírito estão animados para representar não só o Brasil, como também a América do Sul, já que são a única equipe do continente no evento. "Serão 10 dias de regatas, o que para nós é como um verdadeiro parque de diversões", comentou Luciano Secchin, que está entusiasmado, mesmo diante de uma concorrência qualificada.
A equipe estreou em águas europeias no ano passado, quando disputaram a prestigiada Copa do Rei da Espanha. A competição deste ano representa um grande desafio para o time capixaba - o torneio conta com veleiros clássicos com mais de um século de história, e maxi boats que chegam a impressionantes 40 metros de comprimento. Dentre os participantes do Les Voiles de St. Tropez, destacam-se nomes como Torben Grael, Achille Onorato e Marc Pajot, além do empresário Patrizio Bertelli e o príncipe herdeiro da Dinamarca, Frederico.

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