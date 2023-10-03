Equipe capixaba disputa competição de vela na França

Equipe Bravíssimo+ a bordo do Lady by Bravíssimo Crédito: Divulgação

Uma das maiores competições de vela do mundo está acontecendo na França. A 25ª edição da regata Les Voiles de St. Tropez começou no dia 29 de setembro e vai até 8 de outubro, no Golfo de Saint-Tropez. O evento anual, conhecido por reunir o mais alto calibre da vela internacional, conta com a participação de atletas capixabas do Iate Clube do Espírito Santo. São mais de 250 embarcações divididas em três classes - Maxis (acima de 60 pés), Modernos e Clássicos.

A equipe que representa o estado na competição é a Bravíssimo+. Comandando a navegação de um Dufour 40 está o membro do Iate Clube do Espírito Santo, Luciano Secchin, que conta com o apoio dos capixabas Leonardo Oliveira, Joaquim Cortes, Alfredo Rovere, André Pimentel e Renato Avelar, além dos argentinos Ivan Sastre, David Angelini e Martin Franchini, do uruguaio Guillermo Moreira e o chileno Nicholas Robertson.

Os atletas do Iate Clube do Espírito estão animados para representar não só o Brasil, como também a América do Sul, já que são a única equipe do continente no evento. "Serão 10 dias de regatas, o que para nós é como um verdadeiro parque de diversões", comentou Luciano Secchin, que está entusiasmado, mesmo diante de uma concorrência qualificada.