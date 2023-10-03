Yamaguchi Falcão rebate provocações de Esquiva: “Não dou esse tipo de exemplo”

Após periodo de silêncio nas redes sociais, o lutador Yamaguchi Falcão se pronunciou sobre os ataques realizados pelo seu irmão, Esquiva Falcão, após episódio ocorrido no Jungle Fight 120, em Vila Velha. Esquiva não gostou de uma atitude de Yamaguchi durante o evento e foi para as redes sociais atacá-lo, além de convocá-lo para uma luta a fim de 'resolver à moda antiga'.
A equipe de Yamaguchi entrou em contato com a reportagem de A Gazeta e enviou um pronunciamento exclusivo.
"Neste último sábado, fui prestigiar o evento Jungle Fight, que se destacou pela qualidade e grande público. Me chamaram para uma foto no início do evento e, naquele momento de descontração, não estava preocupado onde cada um estava posicionado. Só juntei com o pessoal para a foto", pontuou Yamaguchi.
"Jamais empurraria meu irmão, não jogo sujo, principalmente com ele. Eu estava segurando meu cinturão e ele chegou por trás para também sair na foto e foi isso. Não teve nenhum desentendimento no evento e nem discussão, foi um evento lindo. Eu levei o cinturão da WBC para apresentar as pessoas e mostrar que o ES tem atletas e conquistas. Inclusive quando encontrei Erick Silva, ele encostou no cinturão e falou: "que bom que você trouxe campeão, feliz por você"", completou o pugilista.
Além de pontuar que não gostaria de confusão com o irmão, Yamaguchi afirma que não entendeu os ataques de Esquiva no domingo pela manhã. "Quando acordei no domingo (1º) pela manhã e vi os stories dele, me atacando, sem motivo, sem propósito e por pura maldade, fiquei perplexo. Realmente não esperava isso dele, porque não aconteceu nada. Ele tentou me diminuir, me humilhar, me chamou para a porrada, como briga de rua. Eu sou atleta e não dou esse tipo de exemplo", afirmou Yamaguchi.
"Uma luta nossa não prova nada para ninguém, eu não ganho nada e nem ele. Não tenho interesse algum em lutar com meu irmão"
Ainda nas redes sociais, Esquiva chegou a pedir perdão ao irmão mais velho, que sinalizou estar tranquilo com a situação. "Quanto ao pedido de desculpas, eu sou um homem que não guardo raiva e minha consciência está tranquila. Ele não me ligou, não apagou os stories e quando mandou o pedido de desculpas na internet, não sei se foi de coração, mas estou de boa. Ele é que tem que se perdoar".
Entenda o caso
Durante a realização do Jungle Fight 120, disputado no último sábado (30) em Vila Velha, os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão tiveram um desentendimento. O irmão mais velho, Yamaguchi, teria empurrado o irmão mais novo durante uma foto com Wallid Ismail, presidente do Jungle, Erick Silva, ex-lutador, Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, empresários capixabas e grandes nomes da luta do ES.
Ainda sobrou espaço para um convite informal para uma luta entre os dois. “Outra coisa aqui, se você quiser resolver, a gente resolve. Só que na moda antiga. Lembra quando o pai colocava a luva nas nossas mãos e falava: ‘quer brigar, o ringue está aí’ [...] então coloca a luva na mão e vem pra cá. A gente pode resolver na praia, na academia, na rua”, declarou Esquiva.
Após ironizar o irmão com montagens colocando um vagalume no lugar do irmão em fotos, Esquiva acabou pedindo perdão publicamente. “Acabei de sair do culto agora. Palavra maravilhosa que tocou muito meu coração e eu tô fazendo esse storie aqui para pedir perdão ao meu irmão Yamaguchi. Se eu falei alguma coisa que chegou a magoa-lo, então Yamaguchi, me perdoe. Às vezes falamos coisas que não queremos, então te peço mil perdões”, comentou.