Yamaguchi Falcão rebate provocações de Esquiva: “Não dou esse tipo de exemplo”

Yamaguchi Falcão amenizou conflito com o irmão Crédito: J.Muller/Divulgação - Acervo Pessoal do boxeador Yamaguchi Falcão

A equipe de Yamaguchi entrou em contato com a reportagem de A Gazeta e enviou um pronunciamento exclusivo.

"Neste último sábado, fui prestigiar o evento Jungle Fight, que se destacou pela qualidade e grande público. Me chamaram para uma foto no início do evento e, naquele momento de descontração, não estava preocupado onde cada um estava posicionado. Só juntei com o pessoal para a foto", pontuou Yamaguchi.

"Jamais empurraria meu irmão, não jogo sujo, principalmente com ele. Eu estava segurando meu cinturão e ele chegou por trás para também sair na foto e foi isso. Não teve nenhum desentendimento no evento e nem discussão, foi um evento lindo. Eu levei o cinturão da WBC para apresentar as pessoas e mostrar que o ES tem atletas e conquistas. Inclusive quando encontrei Erick Silva, ele encostou no cinturão e falou: "que bom que você trouxe campeão, feliz por você"", completou o pugilista.

Além de pontuar que não gostaria de confusão com o irmão, Yamaguchi afirma que não entendeu os ataques de Esquiva no domingo pela manhã. "Quando acordei no domingo (1º) pela manhã e vi os stories dele, me atacando, sem motivo, sem propósito e por pura maldade, fiquei perplexo. Realmente não esperava isso dele, porque não aconteceu nada. Ele tentou me diminuir, me humilhar, me chamou para a porrada, como briga de rua. Eu sou atleta e não dou esse tipo de exemplo", afirmou Yamaguchi.

"Uma luta nossa não prova nada para ninguém, eu não ganho nada e nem ele. Não tenho interesse algum em lutar com meu irmão" Yamaguchi Falcão - Pugilista capixaba

Ainda nas redes sociais, Esquiva chegou a pedir perdão ao irmão mais velho, que sinalizou estar tranquilo com a situação. "Quanto ao pedido de desculpas, eu sou um homem que não guardo raiva e minha consciência está tranquila. Ele não me ligou, não apagou os stories e quando mandou o pedido de desculpas na internet, não sei se foi de coração, mas estou de boa. Ele é que tem que se perdoar".

Entenda o caso

Ainda sobrou espaço para um convite informal para uma luta entre os dois. “Outra coisa aqui, se você quiser resolver, a gente resolve. Só que na moda antiga. Lembra quando o pai colocava a luva nas nossas mãos e falava: ‘quer brigar, o ringue está aí’ [...] então coloca a luva na mão e vem pra cá. A gente pode resolver na praia, na academia, na rua”, declarou Esquiva.