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Futuro

"É só o começo", diz capixaba após conquista do cinturão no Jungle Fight

Vitor Costa, 23 anos, derrotou o mineiro Rafael 'Cabeça' na luta principal da noite diante de um Ginásio Tartarugão lotado para levar o prêmio máximo dos pesos médios (até 84kg)

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 00:34

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

01 out 2023 às 00:34
Lutadores capixabas brilharam no Jungle Fight 120, que aconteceu no Tartarugão, em Vila Velha, na noite de sábado (30
Lutadores capixabas brilharam no Jungle Fight 120, que aconteceu no Tartarugão, em Vila Velha, na noite de sábado (30 Crédito: Carlos Alberto Silva
O cinturão fica no Espírito Santo. O capixaba Vitor Costa, de 23 anos, é o novo campeão da categoria peso-médio (até 84kg) do Jungle Fight 120, após bater o mineiro Rafael 'Cabeça' na luta principal. O maior evento de MMA da América Latina aconteceu na noite deste sábado (30), no Ginásio Tartarugão, em Vila Velha, e contou com um excelente público, que vibrou demais com a conquista.
O lutador de Conceição da BarraRegião Norte Do Espírito Santo, agora conta com um cartel de seis vitórias e apenas uma derrota, conquistando o cinturão na sua quarta luta no cage do Jungle Fight. Além de Vitor, o evento contou com outros 10 capixabas, que tiveram um bom desempenho. Ao todo, foram 11 lutadores do Espírito Santo, com 7 vitórias e 4 derrotas, incluindo a luta principal. Vale ressaltar que houveram dois confrontos entre atletas capixabas. 

A luta

O confronto começou bem equilibrado. Os dois oponentes não queriam fazer feio para a torcida e foram para cima um do outro. Em um primeiro momento, Rafael 'Cabeça' parecia ter mais controle sobre a luta, disparando alguns golpes perigosos e acertando o capixaba com frequência. 
Ele chegou até a encaixar um direto no queixo de Vitor, que caiu no chão e teve a permanência no confronto ameaçada. No entanto, o capixaba foi resiliente e conseguiu suportar a sequência de golpes do mineiro, que percebeu o momento de fragilidade do capixaba. Empolgado para vencer, Rafael tentou derrubar Vitor para tentar o jogo no chão. Foi aí que o lutador do Espírito Santo encaixou uma guilhotina e finalizou o adversário para conquistar o tão sonhado cinturão.
Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, Vitor Costa comemorou a vitória. "To muito feliz, é até difícil achar palavras para descrever, mas é igual eu falei no octógono, o que cara que ninguém dava nada, que não ia chegar em lugar nenhum, que todo mundo desacreditou, hoje é campeão do maior evento de MMA da América Latina, e isso é só o começo", declarou.
O combate foi difícil. O lutador mineiro fez jogo duro e ficou muito perto de vencer o cinturão. No entanto, Vitor afirmou que sua preparação foi boa e que não se deixou levar pelo momento de dificuldade. "O Rafael é um adversário experiente, mas como eu tava focado nada ia tirar esse cinturão de mim. Podem bater, fazer o que for, aqui aguenta, aqui vai atrás e nada vai tirar isso de mim", afirmou. 
Sobre o futuro, o campeão dos pesos-médios não esconde o desejo de entrar no UFC, mas afirmou que ainda não sabe o que vem por aí. "Cara, entreguei minha vida nas mãos de Deus, o que o Walid falar, quem for o próximo, eu to pronto e vamos para cima.", relatou.

Jungle Fight 120 no Tartarugão, em Vila Velha

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