"É só o começo", diz capixaba após conquista do cinturão no Jungle Fight

Lutadores capixabas brilharam no Jungle Fight 120, que aconteceu no Tartarugão, em Vila Velha, na noite de sábado (30 Crédito: Carlos Alberto Silva

A luta

O confronto começou bem equilibrado. Os dois oponentes não queriam fazer feio para a torcida e foram para cima um do outro. Em um primeiro momento, Rafael 'Cabeça' parecia ter mais controle sobre a luta, disparando alguns golpes perigosos e acertando o capixaba com frequência.

Ele chegou até a encaixar um direto no queixo de Vitor, que caiu no chão e teve a permanência no confronto ameaçada. No entanto, o capixaba foi resiliente e conseguiu suportar a sequência de golpes do mineiro, que percebeu o momento de fragilidade do capixaba. Empolgado para vencer, Rafael tentou derrubar Vitor para tentar o jogo no chão. Foi aí que o lutador do Espírito Santo encaixou uma guilhotina e finalizou o adversário para conquistar o tão sonhado cinturão.

Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, Vitor Costa comemorou a vitória. "To muito feliz, é até difícil achar palavras para descrever, mas é igual eu falei no octógono, o que cara que ninguém dava nada, que não ia chegar em lugar nenhum, que todo mundo desacreditou, hoje é campeão do maior evento de MMA da América Latina, e isso é só o começo", declarou.

O combate foi difícil. O lutador mineiro fez jogo duro e ficou muito perto de vencer o cinturão. No entanto, Vitor afirmou que sua preparação foi boa e que não se deixou levar pelo momento de dificuldade. "O Rafael é um adversário experiente, mas como eu tava focado nada ia tirar esse cinturão de mim. Podem bater, fazer o que for, aqui aguenta, aqui vai atrás e nada vai tirar isso de mim", afirmou.

Sobre o futuro, o campeão dos pesos-médios não esconde o desejo de entrar no UFC, mas afirmou que ainda não sabe o que vem por aí. "Cara, entreguei minha vida nas mãos de Deus, o que o Walid falar, quem for o próximo, eu to pronto e vamos para cima.", relatou.