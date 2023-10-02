Após confusão no Jungle Fight, Esquiva Falcão desafia irmão para duelo

Ídolos do boxe capixaba, os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão protagonizaram uma crise familiar neste fim de semana. Na noite de sábado (30), durante o Jungle Fight 120, em Vila Velha , Yamaguchi teria empurrado o irmão mais novo durante uma foto, que reuniu Wallid Ismail, presidente do Jungle, Erick Silva, ex-lutador, Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha , empresários capixabas e grandes nomes da luta do ES.

A atitude teria incomodado Esquiva, que usou as redes sociais para reclamar da situação, dizendo que o irmão queria ‘brilhar mais que o evento’. “Eu deveria mudar de lado ou você deveria abaixar suas asas? Você me bloqueou nos stories para eu não ver e estava querendo aparecer mais que o próprio evento, levando o cinturão que já perdeu faz tempo”, afirmou Esquiva.

No início da série de vídeos, o pugilista afirmou que em uma nova oportunidade vai resolver a situação de outra maneira. “Próxima vez eu meto a porrada e tiro você da minha frente com esse cinturão que já perdeu faz tempo. Drama meu? Próxima vez que vai pro outro lado é você”, completou Esquiva.

Esquiva Falcão desafiou o irmão Yamaguchi para um duelo de boxe Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Apontando as conquistas de Yamaguchi e dizendo que a noite do Jungle Fight era para ser de protagonismo dos lutadores do evento, Esquiva desafiou o irmão para uma luta entre os dois.

“Outra coisa aqui, se você quiser resolver, a gente resolve. Só que na moda antiga. Lembra quando o pai colocava a luva nas nossas mãos e falava: ‘quer brigar, o ringue está aí’ [...] então coloca a luva na mão e vem pra cá. A gente pode resolver na praia, na academia, na rua”, declarou Esquiva.

Após uma sequência de fotos fazendo uma montagem com o irmão, como se ele fosse um vagalume, Esquiva decidiu amenizar a situação ao pedir perdão ao familiar. “Acabei de sair do culto agora. Palavra maravilhosa que tocou muito meu coração e eu tô fazendo esse storie aqui para pedir perdão ao meu irmão Yamaguchi. Se eu falei alguma coisa que chegou a magoa-lo, então Yamaguchi, me perdoe. Às vezes falamos coisas que não queremos, então te peço mil perdões”, finalizou o medalhista olímpico.

Respostas

Esposa de Yamaguchi, Juliana Zandonadi rebateu as postagens de Esquiva Falcão Crédito: Reprodução/Instagram

Por sua vez, ainda nas redes sociais, Yamaguchi compartilhou vídeos onde parecia evitar o conflito com Esquiva e publicou fotos de seus cinturões no boxe. “Que Deus abençoe minhas conquistas”, escreveu.

Enquanto isso, Juliana Zandonadi, esposa de Yamaguchi, retrucou as postagens do cunhado. “Vagalume tem luz própria, campeão. Brilha até no escuro e sozinho. Sem precisar de subir ou menosprezar o outro para ter um facho de luz para aparecer. Obrigada por elogiar meu marido, ele é luz mesmo”, escreveu Juliana ao republicar uma foto em que Esquiva comparava o irmão ao inseto.

O Jungle Fight em Vila Velha

No Ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, a torcida compareceu em peso para apoiar os atletas do Estado. Além da força das arquibancadas, o evento ainda contou com a presença de nomes ilustres do esporte capixaba, como Erick Silva, referência do MMA e campeão do Jungle Fight em 2011, a dupla de irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, multicampeões do boxe e Laécio Nunes, ídolo do kickboxing do ES.