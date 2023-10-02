Confira o calendário de corridas de rua durante o mês de outubro no ES

Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas do mês de outubro. Confira!
Corridas de rua no ES - Outubro
- Uprise Brasil Challenge / Etapa Rock
Data: 6 a 8/10
Local: Domingos Martins
Distâncias: 40km e 60km (Mountain Bike) / 5km, 15km e 20km (Trail Run)
Largada: Sesc Domingos Martins
Horário: 7h
Inscrições e mais informações: uprisebrasil.com.br
- 2ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa / 5ª etapa Copa Norte Capixaba
Data: 8/10
Local: Barra de São Francisco
Distâncias: 6km e 12km
Largada: Praça Central
Horário: 7h30
Inscrições e mais informações: suainscricao.com
- 2ª Corrida Notaer
Data: 8/10
Local: Vila Velha / Vitória
Distância: 7km
Largada: Prainha, Vila Velha
Horário: 7h
Inscrições e mais informações: ticketsports.com
- 3ª Corrida Ideally
Data: 12/10
Local: Guarapari
Distâncias: 5km e 12km
Largadas: Praça Ciríaco Ramalhete, Centro (5km) e Praia da Bacutia, Enseada Azul (12km)
Horário: 7h
Inscrições e mais informações: ticketsports.com
- 3º Insanity Moutain / Etapa Forno Grande
Data: 13 a 15/10
Local: Castelo
Distâncias: 12km a 70km
Largada: Forno Grande
Horário: 7h
Inscrições e mais informações: ticketsports.com
- 17ª Corrida Faesa
Data: 15/10
Local: Vitória
Distância: 10km
Largada: Praça Pio XII, Centro
Horário: 7h
Inscrições e mais informações: ticketsports.com
- Night Run Outubro Rosa
Data: 21/10
Local: Guarapari
Distâncias: 3km e 6km
Largada: Praia do Morro
Horário: 20h
Inscrições e mais informações: ticketsports.com
- Corrida Capixaba de Ferro
Data: 22/10
Local: Vitória
Distâncias: 5km, 10km e 21km
Largada: Rua Gelu Vervloet dos Santos
Horário: 6h30
Inscrições e mais informações: ticketsports.com
- Meia Maratona de Vila Velha
Data: 29/10
Local: Vila Velha
Distâncias: 5km, 10km e 21km
Largada: Av. Gil Veloso (5km), Praia de Itaparica ao final da Rua do Lazer (10km) e Praia dos Recifes (21km)
Horário: 7h
Inscrições e mais informações: ticketsports.com