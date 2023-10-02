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Esporte Capixaba

Confira o calendário de corridas de rua durante o mês de outubro no ES

Com a lista preparada por A Gazeta, você fica por dentro das datas, horários, e detalhes das principais competições do atletismo no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2023 às 16:00

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 16:00

32° Dez Milhas Garoto tem brasileiro como vencedor no masculino
32° Dez Milhas Garoto tem brasileiro como vencedor no masculino Crédito: Ricardo Medeiros
Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas do mês de outubro. Confira!

Corridas de rua no ES - Outubro

  • Uprise Brasil Challenge / Etapa Rock

    Data:     6 a 8/10
    Local: Domingos Martins
    Distâncias: 40km e 60km (Mountain Bike) / 5km, 15km e 20km (Trail Run)
    Largada: Sesc Domingos Martins
    Horário: 7h
    Inscrições e mais informações: uprisebrasil.com.br

  • 2ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa / 5ª etapa Copa Norte Capixaba

    Data:     8/10
    Local: Barra de São Francisco
    Distâncias: 6km e 12km
    Largada: Praça Central
    Horário: 7h30
    Inscrições e mais informações: suainscricao.com

  • 2ª Corrida Notaer

    Data: 8/10
    Local: Vila Velha / Vitória
    Distância: 7km
    Largada: Prainha, Vila Velha
    Horário: 7h
    Inscrições e mais informações: ticketsports.com

  • 3ª Corrida Ideally

    Data: 12/10
    Local: Guarapari
    Distâncias: 5km e 12km
    Largadas: Praça Ciríaco Ramalhete, Centro (5km) e Praia da Bacutia, Enseada Azul (12km)
    Horário: 7h
    Inscrições e mais informações: ticketsports.com

  • 3º Insanity Moutain / Etapa Forno Grande

    Data: 13 a 15/10
    Local: Castelo
    Distâncias: 12km a 70km
    Largada: Forno Grande
    Horário: 7h
    Inscrições e mais informações: ticketsports.com

  • 17ª Corrida Faesa

    Data: 15/10
    Local: Vitória
    Distância: 10km
    Largada: Praça Pio XII, Centro
    Horário: 7h
    Inscrições e mais informações: ticketsports.com

  • Night Run Outubro Rosa

    Data: 21/10
    Local: Guarapari
    Distâncias: 3km e 6km
    Largada: Praia do Morro
    Horário: 20h
    Inscrições e mais informações: ticketsports.com

  • Corrida Capixaba de Ferro

    Data: 22/10
    Local: Vitória
    Distâncias: 5km, 10km e 21km
    Largada: Rua Gelu Vervloet dos Santos
    Horário: 6h30
    Inscrições e mais informações: ticketsports.com

  • Meia Maratona de Vila Velha

    Data: 29/10
    Local: Vila Velha
    Distâncias: 5km, 10km e 21km
    Largada: Av. Gil Veloso (5km), Praia de Itaparica ao final da Rua do Lazer (10km) e  Praia dos Recifes (21km)
    Horário: 7h
    Inscrições e mais informações: ticketsports.com

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