Conheça de perto o 'Bravíssimo', um veleiro capixaba de competição

A vela é um dos esportes mais tradicionais e importantes do mundo. Começou a ser praticada no século XVII e até hoje influencia em outras modalidades; em exemplo são os clubes de futebol que começaram como clubes de regata. No Brasil, foi introduzida pelos europeus no século XIX, e desde então, o país conquistou 19 medalhas olímpicas.
Por ser um esporte caro de disputar, muitas pessoas nunca conheceram de perto um veleiro. Por isso, fomos até o Bravíssimo, um barco de competição, para mostrar o funcionamento da embarcação. Confira o vídeo acima.