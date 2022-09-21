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Esportes aquáticos

Conheça de perto o 'Bravíssimo', um veleiro capixaba de competição

Mostramos um pouco do funcionamento e da estrutura do barco com Luciano Secchin, proprietário e competidor de regata
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

21 set 2022 às 16:14

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 16:14

A vela é um dos esportes mais tradicionais e importantes do mundo. Começou a ser praticada no século XVII e até hoje influencia em outras modalidades; em exemplo são os clubes de futebol que começaram como clubes de regata. No Brasil, foi introduzida pelos europeus no século XIX, e desde então, o país conquistou 19 medalhas olímpicas.
Por ser um esporte caro de disputar, muitas pessoas nunca conheceram de perto um veleiro. Por isso, fomos até o Bravíssimo, um barco de competição, para mostrar o funcionamento da embarcação. Confira o vídeo acima.

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