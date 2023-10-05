Medalhista de ouro em Rio 2016, capixaba Bruno Schmidt vai comentar o Mundial de Vôlei de Praia

Bruno Schmidt, do vôlei de praia Crédito: Reprodução Instagram

De carreira vitoriosa no vôlei de praia, o capixaba Bruno Schmidt vai encarar um novo desafio. O campeão olímpico firmou contrato com o SporTV para comentar o Mundial de Vôlei de Praia, que será exibido pelo canal esportivo a partir desta sexta-feira (6).

A competição acontece no México até o dia 15 de outubro e o Brasil terá, ao todo, nove duplas, entre homens e mulheres. No masculino são quatro duplas: Pedro Solberg/Guto, Evandro/Arthur, Vitor Felipe/Renato e George/André Stein, capixaba que mira vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e conquistou o bronze no Mundial de 2022.

Entre as mulheres, o Brasil conta com Ana Patrícia/Duda, atuais campeãs e líderes do ranking mundial, Andressa/Vitória, Ágatha/Rebecca, Carol/Bárbara e Tainá/Vitória.

Saída de Bruno das quadras

Medalhista de ouro nas Olimpíadas Rio 2016 ao lado do também capixaba Alisson Cerutti, Bruno anunciou sua aposentadoria das quadras em janeiro de 2023, quando decidiu se dedicar ao exercício do Direito.

Na época, em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, Bruno disse que decidiu pela aposentadoria no esporte ao perceber que já não estava tendo o mesmo rendimento de outras temporadas.

“É uma coisa pessoal de cada atleta. Tem quem queira estender ao máximo e vivenciar cada momento da carreira. Mas, para mim, sempre foi diferente. No meio esportivo, sempre vislumbrei de estar no ápice, para jogar grandes finais e representar o meu país em Olimpíadas sempre. Nunca me vi em uma situação diferente disso. Analisando e vendo a dificuldade com o passar dos anos, com a minha performance caindo, pude tomar essa decisão de forma super tranquila, sabendo que não vou me arrepender de nada”, disse Bruno.

Nascido em Brasília (DF), mas vivendo no Espírito Santo desde muito novo, Bruno Schmidt sempre se considerou um capixaba de coração. E foi ao lado de outro capixaba, Alison, que viveu o período mais vitorioso da carreira. Em 2015, a dupla conquistou os três principais títulos da temporada: o Campeonato Mundial, o Circuito Mundial e o World Tour Finals. E no ano seguinte, veio a consagração definitiva, com a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, nas areias de Copacabana.