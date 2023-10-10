Etapas do Campeonato Estadual de Bodyboarding prometem agitar Vila Velha

Os últimos meses de 2023 serão de disputa no mar capixaba com a realização do Circuito Estadual de Bodyboard, com etapas marcadas para 17 a 19 de novembro e 15 a 17 de dezembro, que serão disputadas na Barra do Jucu e no Coral do Meio, em Vila Velha.
De acordo com a Federação de Bodyboard do Estado do Espírito Santo (FEBBEES), o estadual será disputado em seis categorias, com baterias masculinas e femininas.
Entre os profissionais, Lucas Nogueira é o atual campeão e detém nove títulos da competição, sendo cinco de forma consecutiva. Empolgado com a edição de 2023, Lucas quer manter o posto de recordista na disputa masculina do Espírito Santo. “Nunca entro no circuito pensando em título. Eu penso em um degrau e em uma etapa de cada vez. Estou bem treinado e venho de bons resultados, então mantenho boas expectativas para coroar esse ano de 2023”, apontou Lucas.
Para o atleta, o bodyboarding do Estado sempre está em destaque no cenário nacional, e a disputa do circuito estadual fomenta ainda mais a prática entre os capixabas. “Sempre carregamos uma grande representatividade e hoje vemos uma renovação das categorias, então isso é sensacional para a nossa crescente”, explica.
Entre os mais de 100 atletas esperados, quem também se destaca é Maylla Venturim. Dona de seis títulos estaduais e atual campeã do circuito, Maylla tem se destacado em etapas do Mundial de Bodyboarding e no Circuito Brasileiro, figurando na oitava e na terceira posição, respectivamente.
Para os campeões, a organização promete R$ 6 mil para os profissionais, e mais de R$ 20 mil em prêmios, pranchas, pés de pato e kits esportivos aos demais atletas.
De acordo com a FEBBEES, a Barra do Jucu e o Coral do Meio foram escolhidos pelas ótimas condições apresentadas pelo mar nos últimos meses, garantindo um espaço ideal e técnico para as disputas da modalidade.
As categorias e os atuais campeões
- Profissional Masculino – Lucas Nogueira
- Profissional Feminino – Maylla Venturin
- Open Masculino – Diego Rodrigues
- Open Feminino – Bianca Simões
- Master Masculino – Bruno Brasil
- Master Masculino – Bruno Brasil
- Sub-18 Masculino – João Paulo dos Santos
- Sub-18 Masculino – João Paulo dos Santos
- Estreante Masculino – Wendel Santana
Etapa do Campeonato Brasileiro
Além do Circuito Estadual, Vila Velha também será palco para a última etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, marcada entre os dias 23 e 26 de novembro, no Coral do Meio, na Barra do Jucu, recebendo atletas de todo o Brasil. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB), que desembarcou no Estado no fim de agosto para disputas válidas pela segunda etapa do nacional.