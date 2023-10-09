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Com classificações do vôlei e ginástica, Brasil alcança 105 vagas em Paris 2024

Atualmente são 17 modalidades com atletas brasileiros confirmados nos próximos Jogos Olímpicos, número que pode aumentar no Pan-Americano em Santiago
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2023 às 17:13

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 17:13

Vôlei masculino e ginástica artística garantem mais vagas para o Brasil nas Olímpiadas
Vôlei masculino e ginástica artística garantem mais vagas para o Brasil nas Olímpiadas Crédito: Mauricio Val/FVImagem/CBV e Redes Sociais
O último final de semana foi importante para o esporte olímpico brasileiro. A Seleção Brasileira masculina de vôlei conquistou a vaga para as Olimpíadas de Paris ao vencer a Itália no Pré-Olímpico, no Rio de Janeiro, por 3 sets a 2. Além disso, a ginástica artística também garantiu 5 vagas para o Brasil pelo desempenho no Campeonato Mundial. Com isso, o Time Brasil agora soma 105 vagas para Paris 2024. 
Já são 17 modalidades com atletas confirmados nos próximos Jogos Olímpicos. A expectativa do Comitê Olímpico do Brasil é aumentar o número de vagas com a participação no Pan-Americano 2023, em Santiago, Chile, daqui a 11 dias. O torneio vai distribuir vagas para 33 modalidades, sendo 21 modalidades com classificação direta, e outras 12 com pontuação importante no ranking. 
Os Jogos Pan-americanos serão disputados de 20 de outubro a 05 de novembro. As modalidades que distribuirão vagas diretas para Paris 2024 são: boxe, breaking, escalada esportiva, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica trampolim, handebol, hipismo, adestramento, hipismo CCE, hipismo saltos, hóquei sobre grama, nado artístico, pentatlo moderno, polo aquático, saltos ornamentais, surfe, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo e vela.

Classificações no vôlei e na ginástica

A classificação da Seleção Brasileira masculina de vôlei foi emocionante. Para garantir a vaga, o Brasil precisava vencer a atual campeã mundial, a Itália, na última partida do Pré-Olímpico. Com um Maracanãzinho lotado, a equipe comandada por Renal Dal Zotto foi empurrada para a vitória, que garantiu a segunda colocação do torneio, já que a Alemanha havia conquistado o primeiro lugar antecipadamente. Em grande atuação de Darlan e Lucarelli, com 19 e 17 pontos respectivamente, o Brasil superou os italianos por 3 sets a 2 (25x23 / 23x25 / 15 x 25 / 25x17 / 15x11).
Na ginástica artística, a grande estrela foi Rebeca Andrade. A ginasta brasileira conquistou cinco das seis medalhas conquistadas pelo Brasil na competição, sendo uma por equipes. Além dela, Flavia Saraiva subiu ao pódio do Campeonato Mundial pela primeira vez, com o bronze no solo. O saldo foi positivo para o Time Brasil, que conquistou sete vagas olímpicas com o desempenho de suas atletas no torneio: cinco por equipes femininas e duas no individual geral masculino. 

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