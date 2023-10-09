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Saiba os valores

Quanto Rebeca Andrade ganhou de premiação em dinheiro pelas medalhas no Mundial?

Com cinco medalhas, a brasileira se tornou a primeira da história do País a ter cinco pódios em uma mesma edição de uma competição deste porte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 out 2023 às 11:30

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 11:30

Rebeca Andrade faturou cinco medalhas no Mundial de Antuérpia
Rebeca Andrade faturou cinco medalhas no Mundial de AntuérpiaAndrade faturou cinco medalhas no Mundial de Antuérpia Crédito: Redes Sociais
Rebeca Andrade voltou a brilhar numa grande competição de ginástica artística nos últimos dias. Com cinco medalhas, sendo uma de ouro, três de pratas e uma de bronze no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, a brasileira se tornou a primeira da história do País a ter cinco pódios em uma mesma edição de uma competição deste porte. Além das medalhas, a brasileira também receberá uma premiação em dinheiro da Federação Internacional de Ginástica (FIG).
De acordo com o regulamento de competições definido pela FIG para o ciclo de 2022 a 2024, Rebeca receberá 3.750 francos suíços, pouco mais de R$ 21 mil na cotação atual, pelas medalhas nas provas individuais. A prata obtida pela brasileira na disputa do individual geral é responsável pela maior parte deste valor: 1.500 francos suíços, cerca de R$ 8.500. O ouro no salto garante a Rebeca mais mil francos suíços (aproximadamente R$ 5 600), enquanto a prata no solo e o bronze na trave somam para mais 1.250 francos suíços (R$ 7 mil).
A medalha inédita por equipes do Brasil também vai ajudar no aumento da quantia que Rebeca Andrade pode ganhar em dinheiro. De acordo com o regulamento, a medalha de prata na disputa por equipes vale para o vencedor 5 mil francos suíços, cerca de R$ 27 mil. Contudo, não se sabe como será a divisão do valor entre as atletas que competiram. Rebeca e Flávia Saraiva foram as únicas do País que passaram por todos os aparelhos na disputa por países.
Os valores divulgados são provenientes apenas do pagamento estabelecido pela Federação Internacional de Ginástica. Existe a possibilidade de Rebeca ter um ganho maior por premiações nacionais ou de patrocinadores.

Menos que a Olimpíada

Rebeca se tornou a primeira mulher do esporte brasileiro a voltar de uma edição de Jogos Olímpicos com mais de uma medalha. Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral. Levando em consideração apenas os valores pagos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a ginasta recebeu bem mais do que desta vez.
Na oportunidade, o COB pagou para os medalhistas individuais da Olimpíada R$ 250 mil pela medalha de ouro e 150 mil pela prata. Desta forma, Rebeca voltou do Japão com a certeza de que iria receber ao menos R$ 400 mil pelo desempenho inédito pelo País.

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