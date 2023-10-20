Ginasta capixaba sofre lesão e é cortada do Pan-Americano 2023

Déborah Medrado fazia parte da equipe de ginástica rítmica do Brasil em Santiago Crédito: Vitor Jubini

A ginasta capixaba Déborah Medrado, que iria disputar o Pan-Americano 2023, foi cortada da competição por lesão. Segundo a própria atleta, foi realizado uma ressonância magnética que constatou um edema ósseo por esforço repetido. A lesão não é grave, mas a comissão técnica brasileira decidiu poupá-la do torneio, com foco nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

"Acabei sofrendo um edema ósseo nos treinamentos, por conta de repetição, e com isso a comissão técnica decidiu me poupar do Pan-Americano, visando a preparação para as Olimpíadas em Paris. A recuperação é simples, muito gelo, fisioterapia e repouso para voltar aos treinamentos", afirmou Déborah.