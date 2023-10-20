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Ginasta capixaba sofre lesão e é cortada do Pan-Americano 2023

Déborah Medrado, 21, era uma dos 9 capixabas que iriam representar a Seleção Brasileira na competição em Santiago, no Chile
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

20 out 2023 às 19:01

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 19:01

As capixabas Geovanna Santos e Déborah Medrado fazem parte da equipe de ginástica rítmica do Brasil em Tóquip
Déborah Medrado fazia parte da equipe de ginástica rítmica do Brasil em Santiago Crédito: Vitor Jubini
A ginasta capixaba Déborah Medrado, que iria disputar o Pan-Americano 2023, foi cortada da competição por lesão. Segundo a própria atleta, foi realizado uma ressonância magnética que constatou um edema ósseo por esforço repetido. A lesão não é grave, mas a comissão técnica brasileira decidiu poupá-la do torneio, com foco nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. 
"Acabei sofrendo um edema ósseo nos treinamentos, por conta de repetição, e com isso a comissão técnica decidiu me poupar do Pan-Americano, visando a preparação para as Olimpíadas em Paris. A recuperação é simples, muito gelo, fisioterapia e repouso para voltar aos treinamentos", afirmou Déborah.
A ginasta nascida na Serra iria disputar a competições nas provas Conjunto. Agora a única representante do Espírito Santo na ginástica rítmica é Geovanna Santos, que vai disputar as provas individuais. 

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