Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 21 e 22/10

Sábado (21)
- Capixabão Série B - Semifinais (volta)
Jaguaré (4) x (0) Capixaba
Local: Conilon, Jaguaré
Horário: 17h
- Corrida e Caminhada Night Run Outubro Rosa
Local: Praia do Morro, Guarapari
Distâncias: 3km e 6km
Horário: 20h
Mais informações: ticketsports.com
Domingo (22)
- Corrida Capixaba de Ferro
Local: Camburi, Vitória
Distâncias: 5km, 10km e 21km
Horário: 6h30
Mais informações: ticketsports.com
- Capixabão Série B - Semifinal (volta)
Rio Branco VN x CTE Colatina
Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
Horário: 15h