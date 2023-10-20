  • Início
  • Mais Esportes
  • Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 21 e 22/10
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 21 e 22/10

Fim de semana vai contar com corridas de rua em Vitória e Guarapari, além de jogos decisivos no futebol capixaba; confira no vídeo!
João Barbosa

20 out 2023 às 15:08

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 15:08

Sábado (21)

  • Capixabão Série B - Semifinais (volta)

    Jaguaré (4) x (0) Capixaba
    Local:     Conilon, Jaguaré
    Horário: 17h

  • Corrida e Caminhada Night Run Outubro Rosa

    Local: Praia do Morro, Guarapari
    Distâncias: 3km e 6km
    Horário: 20h
    Mais informações: ticketsports.com

Domingo (22)

  • Corrida Capixaba de Ferro

    Local:     Camburi, Vitória
    Distâncias: 5km, 10km e 21km
    Horário: 6h30
    Mais informações: ticketsports.com

  • Capixabão Série B - Semifinal (volta)

    Rio Branco VN x CTE Colatina
    Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
    Horário: 15h

