Confira os horários das participações dos capixabas no Pan-Americano

Os Jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago, Chile, já começou. A competição teve sua estreia nesta sexta-feira (20) e vai até o dia 5 de novembro. O torneio, que é um dos mais importante do calendário dos esportes olímpicos, vai distribuir 100 vagas diretas e outras 100 possibilidades de vagas indiretas para as Olimpíadas de Paris em 33 modalidades.
O Brasil conta com a maior delegação de sua história em competições no exterior: serão mais de 600 atletas que vão representar o país no Pan-Americano. Dentre eles, serão 8 capixabas: André Stein, Bruno Conde, Didi, Geovanna Santos, João Gomes Jr, Krystian Kymerson, Yuri Falcão (a capixaba Déborah Medrado estava convocada, mas foi cortada por lesão). Confira abaixo o horário e o dia das participações de cada um deles na competição.
André Stein (Vôlei de Praia)
Sábado (21/10)
- 18h30: Brasil (masculino) x El Salvador
Domingo (22/10)
- 8h30: Brasil (masculino) x Colômbia
Segunda-feira (23/10)
- 18h30: Brasil (masculino) x Cuba
Terça-feira (24/10)
- Eliminatórias entre os terceiros e segundos lugares de cada grupo.
Quarta-feira (25/10)
- Quartas de finais
Quinta-feira (26/10)
- Semifinais
Sexta-feira (27/10)
- 17h: decisão do bronze
- 19h: final
Didi (Basquete)
Terça-feira (31/10)
- 17h30 - México x Brasil
Quarta-feira (1/11)
- 20h - Brasil x Chile
Quinta-feira (2/11)
- 17h30 - Brasil x Porto Rico
Sexta-feira (3/11)
- 10h30 - Decisão do 7° lugar
- 13h - Decisão do 5° lugar
- 17h30 - Semifinal 1
- 20h - Semifinal 2
Sábado (4/11)
- 17h - Decisão do bronze
- 20h - Decisão do ouro
Geovanna Santos (Ginástica Rítmica - Conjunto)
Quarta-feira (1/11) e quinta-feira (2/11)
- Disputa das qualificatórias
Sexta-feira (3/11)
- 18h00 - Final conjunto cinco bolas
Sábado (4/11)
- 18h30 - Final conjunto três fitas e duas bolas
João Gomes Júnior (Natação)
Sábado (21/10)
- 100m peito masculino - classificatórias a partir das 9h e finais a partir da 16h
Krystian Kymerson (Surfe)
Terça-feira (24/10)
- 9h27 - Shortboard masculino (primeira fase)
Quarta-feira (25/10)
- 11h03 - Shortboard masculino (primeira fase da repescagem)
Quinta-feira (26/10)
- 11h42 - Shortboard masculino (segunda fase da repescagem)
- 14h54 - Shortboard masculino (terceira fase)
Sexta-feira (27/10)
- 8h - Shortboard masculino (terceira fase da repescagem)
Sábado (28/10)
- 8h - Shortboard masculino (quarta fase da repescagem)
- 16h40 - Shortboard masculino (quinta fase da repescagem)
Segunda-feira (30/10)
- 9h - Shortboard masculino (decisão do bronze)
- 14h50 - Shortboard masculino (decisão do ouro)
Paulo André Camilo (Atletismo)
Segunda-feira (30/10)
- 18:50 - 100m masculino (semifinal 1)
- 18:58 - 100m masculino (semifinal 2)
- 19:06 - 100m masculino (semifinal 3)
Terça-feira (31/10)
- 21:00 - 100m masculino (final)
Quinta-feira (2/11)
- 18:25 - Revezamento 4x100m masculino (semifinal 1)
- 18:35 - Revezamento 4x100m masculino (semifinal 2)
- 21:00 - Revezamento 4x100m masculino (final)
Yuri Falcão (Boxe)
Quinta-feira (19/10) a segunda-feira (23/10)
- Preliminares (oitavas de final)
Terça-feira (24/10) e quarta-feira (25/10)
- Quartas de final
Quinta-feira (26/10)
- Semifinais
Sexta-feira (27/10)
- 18h20 - Final Homens 63,5 kg