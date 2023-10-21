Confira os horários das participações dos capixabas no Pan-Americano

Ao todo, 8 atletas do Espírito Santo estão entre os mais de 600 brasileiros que vão representar o Brasil na competição em Santiago, Chile
Redação de A Gazeta

21 out 2023 às 09:00

Geovanna Santos, João Gomes Jr e Krystian Kymerson estão entre os capixabas no Pan-Americano Crédito: Ricardo Bufolin/CBG/Divulgação; Reprodução/Instagram @jaoluiz; Arquivo Pessoal
Os Jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago, Chile, já começou. A competição teve sua estreia nesta sexta-feira (20) e vai até o dia 5 de novembro. O torneio, que é um dos mais importante do calendário dos esportes olímpicos, vai distribuir 100 vagas diretas e outras 100 possibilidades de vagas indiretas para as Olimpíadas de Paris em 33 modalidades.
O Brasil conta com a maior delegação de sua história em competições no exterior: serão mais de 600 atletas que vão representar o país no Pan-Americano. Dentre eles, serão 8 capixabas: André Stein, Bruno Conde, Didi, Geovanna Santos, João Gomes Jr, Krystian Kymerson, Yuri Falcão (a capixaba Déborah Medrado estava convocada, mas foi cortada por lesão). Confira abaixo o horário e o dia das participações de cada um deles na competição.

André Stein (Vôlei de Praia)

Sábado (21/10)
  • 18h30: Brasil (masculino) x El Salvador 
Domingo (22/10)
  • 8h30: Brasil (masculino) x Colômbia
Segunda-feira (23/10)
  • 18h30: Brasil (masculino) x Cuba
Terça-feira (24/10)
  • Eliminatórias entre os terceiros e segundos lugares de cada grupo.
Quarta-feira (25/10)
  • Quartas de finais
Quinta-feira (26/10)
  • Semifinais
Sexta-feira (27/10)
  • 17h: decisão do bronze 
  • 19h: final 

Didi (Basquete)

Terça-feira (31/10)
  • 17h30 - México x Brasil
Quarta-feira (1/11)
  • 20h - Brasil x Chile
Quinta-feira (2/11)
  • 17h30 - Brasil x Porto Rico
Sexta-feira (3/11)
  • 10h30 - Decisão do 7° lugar
  • 13h - Decisão do 5° lugar
  • 17h30 - Semifinal 1
  • 20h - Semifinal 2
Sábado (4/11)
  • 17h - Decisão do bronze
  • 20h - Decisão do ouro

Geovanna Santos (Ginástica Rítmica - Conjunto)

Quarta-feira (1/11) e quinta-feira (2/11)
  • Disputa das qualificatórias
Sexta-feira (3/11)
  • 18h00 - Final conjunto cinco bolas
Sábado (4/11)
  • 18h30 - Final conjunto três fitas e duas bolas

João Gomes Júnior (Natação)

Sábado (21/10)
  • 100m peito masculino - classificatórias a partir das 9h e finais a partir da 16h

Krystian Kymerson (Surfe)

Terça-feira (24/10)
  • 9h27 - Shortboard masculino (primeira fase)
Quarta-feira (25/10)
  • 11h03 - Shortboard masculino (primeira fase da repescagem)
Quinta-feira (26/10)
  • 11h42 - Shortboard masculino (segunda fase da repescagem)
  • 14h54 - Shortboard masculino (terceira fase)
Sexta-feira (27/10)
  • 8h - Shortboard masculino (terceira fase da repescagem)
Sábado (28/10)
  • 8h - Shortboard masculino (quarta fase da repescagem)
  • 16h40 - Shortboard masculino (quinta fase da repescagem)
Segunda-feira (30/10)
  • 9h - Shortboard masculino (decisão do bronze)
  • 14h50 - Shortboard masculino (decisão do ouro)

Paulo André Camilo (Atletismo)

Segunda-feira (30/10)
  • 18:50 - 100m masculino (semifinal 1)
  • 18:58 - 100m masculino (semifinal 2)
  • 19:06 - 100m masculino (semifinal 3)
Terça-feira (31/10)
  • 21:00 - 100m masculino (final)
Quinta-feira (2/11)
  • 18:25 - Revezamento 4x100m masculino (semifinal 1)
  • 18:35 - Revezamento 4x100m masculino (semifinal 2)
  • 21:00 - Revezamento 4x100m masculino (final)

Yuri Falcão (Boxe)

Quinta-feira (19/10) a segunda-feira (23/10)
  • Preliminares (oitavas de final)
Terça-feira (24/10) e quarta-feira (25/10)
  • Quartas de final
Quinta-feira (26/10)
  • Semifinais
Sexta-feira (27/10)
  • 18h20 - Final Homens 63,5 kg

Veja Também

Guia do Pan de Santiago: confira atletas brasileiros, dúvidas e vagas olímpicas

Saiba quais são os atletas capixabas que vão disputar o Pan-Americano 2023

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 21 e 22/10

