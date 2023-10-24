Capixabas Lane Matos e Rayana Servare são campeãs mundiais de futevôlei

Lane Matos e Rayana Servare com o troféu do Mundial de Futevôlei Crédito: Divulgação

A dupla capixaba formada por Lane Matos e Rayana Servare conquistou, o título mundial de futevôlei. A competição World Footvolley 2023 foi realizada neste domingo (22), em Capivari de Baixo, Santa Catarina. As jogadoras disputaram a semifinal contra Áustria e a final contra as cariocas Natalia Guitler e Vanessa Tabarez, que são referências do futevôlei no Brasil e no mundo.

No primeiro set da decisão, a dupla capixaba venceu as adversárias por 15 a 6. Já no segundo set, Natalia e Vanessa começaram na frente, mas Lane e Rayana conseguiram superar as rivais e saíram vitoriosas, conquistando o título de campeãs por 2 sets a 0, com 15 a 12 na parcial decisiva.