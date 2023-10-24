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Capixabas Lane Matos e Rayana Servare são campeãs mundiais de futevôlei

O torneio World Footvolley 2023 foi realizado em Capivari de Baixo, em Santa Catarina neste domingo (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2023 às 18:37

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 18:37

Lane Matos e Rayana Servare com o troféu do Mundial de Futevôlei
Lane Matos e Rayana Servare com o troféu do Mundial de Futevôlei Crédito: Divulgação
A dupla capixaba formada por Lane Matos e Rayana Servare conquistou, o título mundial de futevôlei. A competição World Footvolley 2023 foi realizada neste domingo (22), em Capivari de Baixo, Santa Catarina. As jogadoras disputaram a semifinal contra Áustria e a final contra as cariocas Natalia Guitler e Vanessa Tabarez, que são referências do futevôlei no Brasil e no mundo.
No primeiro set da decisão, a dupla capixaba venceu as adversárias por 15 a 6. Já no segundo set, Natalia e Vanessa começaram na frente, mas Lane e Rayana conseguiram superar as rivais e saíram vitoriosas, conquistando o título de campeãs por 2 sets a 0, com 15 a 12 na parcial decisiva.
Rayana Servare comentou sobre a emoção de conquistar o título do World Footvolley pela primeira vez. "Foi um campeonato inédito para a gente, é um título que não tínhamos ainda e foi uma temporada de preparo muito grande. O Bolsa Atleta nos ajuda muito nessas viagens e competições e só temos a agradecer”, comentou a jogadora, que foi eleita a melhordo campeonato. 

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