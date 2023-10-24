André Stein e George vencem e Brasil está nas quartas do vôlei de praia no Pan

O capixaba André Stein, ao lado de seu companheiro George, venceu mais uma partida no Pan-Americano 2023. A dupla brasileira derrotou os paraguaios Giuliano e Gonzalo na tarde desta terça-feira (24) e avançou para as quartas de final do vôlei de praia. A partida foi tranquila para os brasileiros, que venceram por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14).
André foi o grande destaque do duelo, com pontos importantes e, principalmente, com bloqueios decisivos, usando a sua altura para defender a quadra brasileira. Fora cinco ao longo de toda a partida, com os dois sets conquistados pelo Brasil sendo fechados com um bloqueio do capixaba.
Agora o Brasil se prepara para disputar as quartas de final, contra os irmãos argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso. A dupla brasileira poderia ter avançado para esta fase de forma direta, mas com a derrota para Cuba na noite desta segunda-feira (23) por 2 sets a 1, precisou disputar as oitavas de final.