André Stein e George vencem e Brasil está nas quartas do vôlei de praia no Pan

André Stein e George vencem o Paraguai e avançam no Pan-Americano Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

O capixaba André Stein, ao lado de seu companheiro George, venceu mais uma partida no Pan-Americano 2023. A dupla brasileira derrotou os paraguaios Giuliano e Gonzalo na tarde desta terça-feira (24) e avançou para as quartas de final do vôlei de praia. A partida foi tranquila para os brasileiros, que venceram por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14).

André foi o grande destaque do duelo, com pontos importantes e, principalmente, com bloqueios decisivos, usando a sua altura para defender a quadra brasileira. Fora cinco ao longo de toda a partida, com os dois sets conquistados pelo Brasil sendo fechados com um bloqueio do capixaba.