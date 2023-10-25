Capixaba Yuri Falcão vence no boxe e já garante o bronze no Pan-Americano

O boxe brasileiro foi para o Pan de Santiago com 13 atletas e já garantiu, nesta quarta-feira, 12 medalhas. Depois de Beatriz Ferreira (60 quilos), foi a vez de Jucielen Romeu e do capixaba Yuri Falcão vencerem nas quartas de final e terem pelo menos a medalha de bronze na competição.
No boxe não há disputa de terceiro lugar e os pugilistas derrotados nas semifinais ficam com a medalha de bronze. A disputa pelas vagas nas finais começam nesta quinta-feira.
Nos 57 quilos feminino, Jucielen Romeu garantiu um lugar no pódio, ao eliminar a peruana Nelly Bamberger, em decisão unânime dos cinco jurados.
No masculino, na categoria dos 63,5 quilos, Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, derrotou o salvadorenho George Contreras também em decisão unânime.