Capixaba Yuri Falcão vence no boxe e já garante o bronze no Pan-Americano

Yuri Falcão é sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão Crédito: Alexandre Loureiro/COB

O boxe brasileiro foi para o Pan de Santiago com 13 atletas e já garantiu, nesta quarta-feira, 12 medalhas. Depois de Beatriz Ferreira (60 quilos), foi a vez de Jucielen Romeu e do capixaba Yuri Falcão vencerem nas quartas de final e terem pelo menos a medalha de bronze na competição.

No boxe não há disputa de terceiro lugar e os pugilistas derrotados nas semifinais ficam com a medalha de bronze. A disputa pelas vagas nas finais começam nesta quinta-feira.

Nos 57 quilos feminino, Jucielen Romeu garantiu um lugar no pódio, ao eliminar a peruana Nelly Bamberger, em decisão unânime dos cinco jurados.