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Medalha para o ES

Capixaba Yuri Falcão vence no boxe e já garante o bronze no Pan-Americano

Lutador brasileiro avançou nas quartas de final da modalidade, que não possui disputa de terceiro lugar e premia automaticamente os derrotados da semifinal com o bronze
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 out 2023 às 19:33

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 19:33

Yuri Falcão é sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão
Yuri Falcão é sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão Crédito: Alexandre Loureiro/COB
O boxe brasileiro foi para o Pan de Santiago com 13 atletas e já garantiu, nesta quarta-feira, 12 medalhas. Depois de Beatriz Ferreira (60 quilos), foi a vez de Jucielen Romeu e do capixaba Yuri Falcão vencerem nas quartas de final e terem pelo menos a medalha de bronze na competição.
No boxe não há disputa de terceiro lugar e os pugilistas derrotados nas semifinais ficam com a medalha de bronze. A disputa pelas vagas nas finais começam nesta quinta-feira.
Nos 57 quilos feminino, Jucielen Romeu garantiu um lugar no pódio, ao eliminar a peruana Nelly Bamberger, em decisão unânime dos cinco jurados.
No masculino, na categoria dos 63,5 quilos, Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, derrotou o salvadorenho George Contreras também em decisão unânime.

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