Pan-Americano

Capixaba André Stein e George vencem dupla argentina e avançam no Pan

Dupla brasileira despachou os irmãos Nicolás e Tomás Capogrosso e agora aguardam rivais que vão encarar nas semifinais
Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2023 às 19:36

André Stein vence mais uma no vôlei de praia Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
O Brasil venceu mais uma partida no vôlei de praia do Pan-Americano 2023. A dupla do capixaba André Stein e do Sul-Matogrossense George derrotou os irmãos argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso por 2 sets a 1, na noite desta quarta-feira (25). Agora, os brasileiros aguardam o vencedor do duelo entre Chile e Canadá para conhecer o adversário da semifinal da modalidade. 
Em partida difícil, os brasileiros começaram vencendo, mas se desconcentraram no segundo set. Com isso, a definição ficou para o tie-break, que foi emocionante. Enquanto o set estava empatado por 14 a 14, a arbitragem reverteu a marcação de um ponto que havia sido computado para o Brasil, após o capixaba André Stein confessar que tocou na bola no bloqueio. No entanto, isso não abalou os brasileiros, que foram fortes para reverter o placar adverso. 
O próximo compromisso da dupla brasileira será na próxima quinta-feira (26), pela semifinal. Se vencer, vai para a decisão buscar o ouro. Em caso de derrota, irão jogar a disputa do bronze.

