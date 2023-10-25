Capixaba André Stein e George vencem dupla argentina e avançam no Pan

O Brasil venceu mais uma partida no vôlei de praia do Pan-Americano 2023. A dupla do capixaba André Stein e do Sul-Matogrossense George derrotou os irmãos argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso por 2 sets a 1, na noite desta quarta-feira (25). Agora, os brasileiros aguardam o vencedor do duelo entre Chile e Canadá para conhecer o adversário da semifinal da modalidade.
Em partida difícil, os brasileiros começaram vencendo, mas se desconcentraram no segundo set. Com isso, a definição ficou para o tie-break, que foi emocionante. Enquanto o set estava empatado por 14 a 14, a arbitragem reverteu a marcação de um ponto que havia sido computado para o Brasil, após o capixaba André Stein confessar que tocou na bola no bloqueio. No entanto, isso não abalou os brasileiros, que foram fortes para reverter o placar adverso.
O próximo compromisso da dupla brasileira será na próxima quinta-feira (26), pela semifinal. Se vencer, vai para a decisão buscar o ouro. Em caso de derrota, irão jogar a disputa do bronze.