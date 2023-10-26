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Automobilismo

Aracruz recebe etapas do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra

Competição foi realizada por mais de 30 anos no Barródromo de Jacaraípe, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2023 às 18:17

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 18:17

Campeonato Estadual de Velocidade na Terra é uma competição tradicional no Espírito Santo
Campeonato Estadual de Velocidade na Terra é uma competição tradicional no Espírito Santo Crédito: Divulgação
O município de Aracruz vai receber o Campeonato Estadual de Velocidade na Terra neste fim de semana. O evento, que é uma das competições mais tradicionais do Espírito Santo, será realizado em outra cidade após mais de 30 anos sendo sediado no Barródromo de Jacaraípe, na Serra.
Membros da família que organiza o torneio, Luciano Cabalini e seu filho JP Cabalini vão disputar o título das categorias graduados e novatos, respectivamente. Eles são líderes da temporada no campeonato e moram na Serra, local que recebeu a competição por tanto tempo.
Aracruz abraçou o torneio, e tem dado todo o apoio para a sua realização. A maioria dos pilotos que participam da disputa, são os mesmos que disputavam as corridas no Barródromo de Jacaraípe.
Betinho Sartório é o representante do município da Serra. Ele também tem chances de conquistar o título na mesma categoria que Luciano, em uma disputa que promete tirar o fôlego.

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