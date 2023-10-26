Aracruz recebe etapas do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra

Campeonato Estadual de Velocidade na Terra é uma competição tradicional no Espírito Santo Crédito: Divulgação

O município de Aracruz vai receber o Campeonato Estadual de Velocidade na Terra neste fim de semana. O evento, que é uma das competições mais tradicionais do Espírito Santo, será realizado em outra cidade após mais de 30 anos sendo sediado no Barródromo de Jacaraípe, na Serra.

Membros da família que organiza o torneio, Luciano Cabalini e seu filho JP Cabalini vão disputar o título das categorias graduados e novatos, respectivamente. Eles são líderes da temporada no campeonato e moram na Serra, local que recebeu a competição por tanto tempo.

Aracruz abraçou o torneio, e tem dado todo o apoio para a sua realização. A maioria dos pilotos que participam da disputa, são os mesmos que disputavam as corridas no Barródromo de Jacaraípe.