Capixaba André Stein e George estão na final do vôlei de praia no Pan

Tem capixaba que vai disputar a medalha de ouro no Pan-Americano de Santiago, no Chile. Natural de Vila Velha, André Stein e seu parceiro paraibano George venceram a dupla chilena formada por Estebán e Marco Grimalt por 2 sets a 0, na noite desta quinta-feira (26) e garantiram vaga na grande final, onde vão enfrentar os cubanos Diaz e Alayo, nesta sexta-feira (27), às 18h.
No primeiro set, a dupla brasileira conseguiu se impôr desde o início da partida, quando abriu um avassalador 6 a 1. A partir daí teve segurança o suficiente para conseguir trocar pontos com os chilenos e administrar o resultado. No ponto decisivo, André conseguiu bloquear e na sequência levantar para George colocar a bola no chão da quadra adversária e garantir a vitória por 21 a 13.
No segundo set, um jogo muito mais equilibrado. Os primos Grimalt agora empurrados pela torcida deixaram o jogo mais difícil para os brasileiros. As defesas de André Stein foram fundamentais para manter a dupla brasileira na partida. Quando o jogo estava 11 a 11, os brasileiros conseguiram desgarrar no placar e chegaram a abrir 14 a 11. A partir daí, a força de André e a qualidade das viradas de George combinaram para levar a dupla brasileira à vitória por 21 a 17.