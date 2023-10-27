Capixaba André Stein e George estão na final do vôlei de praia no Pan

André stein e George avançam à final do vôlei de praia no Pan Crédito: Cazé TV/Reprodução

Tem capixaba que vai disputar a medalha de ouro no Pan-Americano de Santiago, no Chile. Natural de Vila Velha, André Stein e seu parceiro paraibano George venceram a dupla chilena formada por Estebán e Marco Grimalt por 2 sets a 0, na noite desta quinta-feira (26) e garantiram vaga na grande final, onde vão enfrentar os cubanos Diaz e Alayo, nesta sexta-feira (27), às 18h.

No primeiro set, a dupla brasileira conseguiu se impôr desde o início da partida, quando abriu um avassalador 6 a 1. A partir daí teve segurança o suficiente para conseguir trocar pontos com os chilenos e administrar o resultado. No ponto decisivo, André conseguiu bloquear e na sequência levantar para George colocar a bola no chão da quadra adversária e garantir a vitória por 21 a 13.