Oportunidade

Piloto capixaba vai disputar penúltima etapa da Stock Series

Hugo Cibien participará das três provas que vão acontecer neste final de semana no autódromo Veloccita, em Mogi Guaçu, São Paulo
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 16:08

Hugo Cibien é capixaba e terá oportunidade de guiar um carro da Stock Car Crédito: Ricardo Saibro
A maior categoria do automobilismo brasileiro está chegando na reta final. No próximo final de semana, acontece a quinta e penúltima etapa da temporada 2023 da Stock Car, no autódromo Veloccita, em Mogi Guaçu, São Paulo. E a novidade é que o piloto capixaba Hugo Cibien vai participar das três corridas da Stock Series.
O circuito vai contar com uma prova de 20 minutos, e duas de 25 minutos, sendo uma no sábado (28) e duas no domingo (29). O autódromo conta com um circuito de 3.443 metros, bastante travado e com freadas fortes. Com isso, a média de velocidade da corrida deve ser a mais baixa do calendário da Stock.
No fim de semana passado, Hugo Cibien estava disputando a Endurance Series na pista mais rápida do Brasil, em Cascavel, Paraná. Por isso, o piloto capixaba vai precisar se adaptar. "Muda tudo de uma semana para a outra. Além do carro e do estilo de pilotagem - já que no endurance, com corridas de três ou quatro horas, vale muito a estratégia de poupar equipamento, pneus e combustível, enquanto na Stock Series se você não faz uma boa largada pode estar comprometendo o resultado –, desta vez vou encarar uma pista de características bem diferentes", analisou. 
As três corridas da 5ª etapa da Stock Series 2023 acontecem dias 28 (sábado) às 14h20 e dia 29 (domingo) às 8h30 e 9h10 horas, com transmissão de Band Sports, SporTV e redes sociais da Stock Car.

Serviço

5ª Etapa Stock Car 2023
  • Local: Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP)
  • Sexta-feira (27/10): Treinos Livres a partir de 10h
  • Sábado (28/10): Treino Livre às 08h35 e corrida às 14h20
  • Domingo (29/10): Corridas às 8h30 e 9h10

Veja Também

Capixaba Yuri Falcão conquista a medalha de bronze no Pan de Santiago

Capixaba André Stein e George estão na final do vôlei de praia no Pan

Aracruz recebe etapas do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

