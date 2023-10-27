Piloto capixaba vai disputar penúltima etapa da Stock Series

A maior categoria do automobilismo brasileiro está chegando na reta final. No próximo final de semana, acontece a quinta e penúltima etapa da temporada 2023 da Stock Car, no autódromo Veloccita, em Mogi Guaçu, São Paulo. E a novidade é que o piloto capixaba Hugo Cibien vai participar das três corridas da Stock Series.
O circuito vai contar com uma prova de 20 minutos, e duas de 25 minutos, sendo uma no sábado (28) e duas no domingo (29). O autódromo conta com um circuito de 3.443 metros, bastante travado e com freadas fortes. Com isso, a média de velocidade da corrida deve ser a mais baixa do calendário da Stock.
No fim de semana passado, Hugo Cibien estava disputando a Endurance Series na pista mais rápida do Brasil, em Cascavel, Paraná. Por isso, o piloto capixaba vai precisar se adaptar. "Muda tudo de uma semana para a outra. Além do carro e do estilo de pilotagem - já que no endurance, com corridas de três ou quatro horas, vale muito a estratégia de poupar equipamento, pneus e combustível, enquanto na Stock Series se você não faz uma boa largada pode estar comprometendo o resultado –, desta vez vou encarar uma pista de características bem diferentes", analisou.
As três corridas da 5ª etapa da Stock Series 2023 acontecem dias 28 (sábado) às 14h20 e dia 29 (domingo) às 8h30 e 9h10 horas, com transmissão de Band Sports, SporTV e redes sociais da Stock Car.
Serviço
5ª Etapa Stock Car 2023
- Local: Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP)
- Sexta-feira (27/10): Treinos Livres a partir de 10h
- Sábado (28/10): Treino Livre às 08h35 e corrida às 14h20
- Domingo (29/10): Corridas às 8h30 e 9h10