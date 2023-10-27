Capixaba faz história e conquista dois títulos na Lituânia

Henrique Devens foi peça fundamental da equipe ao longo do ano Crédito: Arquivo Pessoal

No último fim de semana, o FK TransINVEST se consagrou campeão da segunda divisão da Lituânia de forma antecipada, após a vitória por 4 a 1 diante do FK Babrungas. Um detalhe interessante dessa conquista é que o principal artilheiro da equipe é capixaba. Trata-se do atacante Henrique Devens, de 26 anos.

Ele é natural de Aracruz e joga no futebol europeu desde 2021, sendo peça fundamental para a conquista do título e do acesso à primeira divisão do país. Os números são ótimos: São 23 jogos na liga, 20 gols e 10 assistências, média de mais de uma participação em gol por partida.

A atual temporada tem sido feliz para o jogador capixaba. No início de outubro, a equipe do FK TransINVEST se sagrou campeã da Copa Nacional de forma histórica - foi o primeiro clube a conquistar a competição estando na segunda divisão, com o atacante sendo eleito o melhor jogador da final.

“Quando vim para esse time, tínhamos o projeto de subir de divisão então nosso maior objetivo do ano era esse título. Trabalhamos todos os dias pensando no acesso e em ser campeões da liga. Para coroar a temporada, ganhamos a Copa, que foi um feito inédito na história do futebol do país e eu diria que o momento mais emocionante da temporada”, afirmou Henrique.

Futuro

O contrato do atleta com a atual equipe se encerra no final deste ano, mas segundo ele, o foco está em encerrar a temporada da melhor forma. “Existem sondagens, propostas e conversas tanto com o time e com outras equipes, mas isso eu deixo nas mãos do meu empresário. Procuro me manter focado nos últimos 3 jogos da temporada, seguir ajudando a equipe e ainda quero fazer mais gols”.

Com o título da Copa, o FK TransINVEST conquistou a vaga nos playoffs da Conference League, competição continental de terceiro escalão da Europa. A oportunidade de disputar o torneio anima Henrique para o futuro. “Jogar um torneio europeu é a vontade da maioria dos atletas que vem para Europa. Nos classificamos para os playoffs da Conference League, caso tenha oportunidade de jogar já será uma grande experiência e veremos o que acontecerá”, disse o atacante, que é naturalizado luxemburguês e tem a esperança de ser convocado pela seleção do país.

Origem no ES e diferenças para a Europa

Henrique começou no futebol atuando nas categorias de base do Aracruz, onde chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2014. Depois, continuou jogando no estado, pela extinta equipe do Espírito Santo FC, mas logo foi para os Estados Unidos, passando pelo futebol universitário e atuando em ligas de verão no país.

Após a passagem pelo futebol norte-americano, Henrique conseguiu um contrato na Lituânia, onde se encontrou e teve ótima passagem. O destaque o levou para a Bulgária, mas o atacante não se adaptou e voltou ao país onde se encontra até hoje.

Com sua experiência nos ‘dois mundos’, o jogador destacou as principais diferenças entre o futebol no Brasil e na Europa. “Acredito que o talento do futebol brasileiro é gigante, todos nós sabemos. Mas talento sem organização, sem propósito e sem estrutura para desenvolvimento não chega a lugar nenhum. Vejo que aqui na Europa a mentalidade é um pouco diferente. São mais pacientes com jogadores, treinadores. Além de que é um mundo um pouco diferente quando se trata sobre estrutura de vida, educação, mentalidade”, contou.