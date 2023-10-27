  • Capixaba André Stein e George conquistam medalha de ouro no vôlei de praia do Pan
No topo do pódio

Capixaba André Stein e George conquistam medalha de ouro no vôlei de praia do Pan

Dupla brasileira supera adversários cubanos e vence a final da modalidade por 2 sets a 1 para subir no topo do pódio

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 20:43

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

27 out 2023 às 20:43
André Stein e George vencem dupla cubana por 2 sets a 1
André Stein e George vencem dupla cubana por 2 sets a 1 Crédito: Cazé TV/Reprodução
Capixaba André Stein e George conquistam medalha de ouro no vôlei de praia do Pan
É ouro! O capixaba André Stein e seu companheiro George venceram a dupla cubana Alayo e Díaz na noite desta sexta-feira (27) e conquistaram o lugar mais alto do pódio no vôlei de praia. Os brasileiros tiveram dificuldades, mas foram resilientes e fecharam a partida em 2 sets a 1. 
A partida se mostrou favorável para o Brasil desde o começo. No primeiro set, André e George conseguiram encaixar bem suas características e venceram por 21 a 12. No segundo set, os cubanos se acertaram e acabaram vencendo por 21 a 19. No terceiro, a dupla voltou a brilhar e conseguiu a vitória no set por 15 a 13.

Mais cedo, às 18h, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda também venceram a decisão do vôlei de praia feminino e conquistaram a medalha de ouro. Elas bateram a dupla canadense Humana-Paredes e Wilkerson por 2 sets a 0 (22x20 e 21x18) e garantiram mais uma medalha dourada para o Brasil.

