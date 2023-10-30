Paulo André sente lesão e está fora da final do 100m no Pan

Paulo André sentiu um desconforto durante a semifinal dos 100m Crédito: CazéTV/Reprodução

O atleta capixaba Paulo André está fora da decisão dos 100m masculino do atletismo no Pan-Americano. O brasileiro sentiu uma lesão na perna durante a prova, que aconteceu na noite desta segunda-feira (30) e precisou abandonar a disputa. Com o resultado, PA ficou em último lúgar na semifinal e está fora da disputa pelo ouro da categoria.

Paulo André Camilo ?? sente a perna esquerda e não completa a prova dos 100m rasos. Brasileiro está fora final. pic.twitter.com/9FaN1zJTZr — Piu Esportes (@piuesportes) October 30, 2023

Em entrevista para a CazéTV, logo após a prova, o atleta afirmou que já vinha sentindo desconfortos. "Eu já tinha sentido no treino uma semana antes de vir para cá, infelizmente vim com essa dor. O Chile também não ajudou, o frio e a articulação não combinam muito, mas agora é digerir esse momento que é bem difícil, para ser sincero, queria muito levar essa medalha e defender esse título, mas vou ter que deixar para a próxima", afirmou.