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Paulo André sente lesão e está fora da final do 100m no Pan

Atleta capixaba disputava a semifinal dos 100m masculino, quando precisou se retirar da corrida por conta de uma lesão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2023 às 20:02

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 20:02

Paulo André sentiu um desconforto durante a semifinal dos 100m
Paulo André sentiu um desconforto durante a semifinal dos 100m Crédito: CazéTV/Reprodução
O atleta capixaba Paulo André está fora da decisão dos 100m masculino do atletismo no Pan-Americano. O brasileiro sentiu uma lesão na perna durante a prova, que aconteceu na noite desta segunda-feira (30) e precisou abandonar a disputa. Com o resultado, PA ficou em último lúgar na semifinal e está fora da disputa pelo ouro da categoria. 
Em entrevista para a CazéTV, logo após a prova, o atleta afirmou que já vinha sentindo desconfortos. "Eu já tinha sentido no treino uma semana antes de vir para cá, infelizmente vim com essa dor. O Chile também não ajudou, o frio e a articulação não combinam muito, mas agora é digerir esse momento que é bem difícil, para ser sincero, queria muito levar essa medalha e defender esse título, mas vou ter que deixar para a próxima", afirmou.
Paulo André foi para o Pan-Americano de Santiago com a intenção de disputar a prova dos 100m e o revezamento 4x100m. Agora com a lesão, fica a dúvida se o capixaba estará na próxima prova ou não. 

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