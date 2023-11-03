Capixaba Geovanna Santos conquista medalha de prata no Pan-Americano

O Espírito Santo conquistou mais uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Na manhã desta sexta-feira (3), a capixaba Geovanna Santos ficou com a medalha de prata na final da categoria bola, da ginástica rítmica. Ela subiu ao pódio após uma excelente apresentação, que lhe rendeu 31.650 pontos.

Geovanna fechou uma dobradinha brasileira com a ginasta Bárbara Domingos, que ficou com a medalha de ouro após marcar impressionantes 33.000 pontos. A capixaba havia ficou de fora das finais nos dois primeiros dias de apresentação do Pan, no individual geral. No entanto, se superou para conquistar a medalha na bola e se emocionou após encerrar a apresentação.