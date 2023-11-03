Capixaba Geovanna Santos conquista medalha de prata no Pan-Americano

O Espírito Santo conquistou mais uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Na manhã desta sexta-feira (3), a capixaba Geovanna Santos ficou com a medalha de prata na final da categoria bola, da ginástica rítmica. Ela subiu ao pódio após uma excelente apresentação, que lhe rendeu 31.650 pontos.
Geovanna fechou uma dobradinha brasileira com a ginasta Bárbara Domingos, que ficou com a medalha de ouro após marcar impressionantes 33.000 pontos. A capixaba havia ficou de fora das finais nos dois primeiros dias de apresentação do Pan, no individual geral. No entanto, se superou para conquistar a medalha na bola e se emocionou após encerrar a apresentação.
Essa é a quinta medalha do Espírito Santo na competição até o momento. André Stein (ouro no vôlei de praia), João Gomes Jr (bronze no 4x100 medley misto e prata no 4x100 medley) e Yuri Falcão (bronze no boxe até 63,5 kg), também conquistaram medalhas para o Estado.