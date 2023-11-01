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Futuro

Jovem capixaba conquista primeiros pontos no ranking internacional de tênis

Nascido em Vitória, Victor Pignaton, de 13 anos, avançou para as quartas de final do J60 de Bridgetown, em Barbados, no Caribe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2023 às 18:35

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:35

Victor Pignaton, revelação do tênis capixaba
Victor Pignaton, revelação do tênis capixaba Crédito: Divulgação/Gallas Press
Revelação do tênis capixaba, o jovem Victor Pignaton, de 13 anos, conquistou seus primeiros pontos no ranking mundial juvenil até 18 anos da ITF, a Federação Internacional de Tênis, nesta terça-feira (31). Ele é nascido em Vitória, mas atua pela One Tennis Academy, na Flórida, Estados Unidos.
Ele passou o quali e venceu duas partidas no J60 de Bridgetown, em Barbados, no Caribe. Na primeira rodada aplicou um duplo 6/0 no local Ethan Warner e nesta terça-feira (31), nas oitavas de final, passou pelo americano Michael Gao por 6/3 2/6 7/6 (9/7). Nesta quarta-feira (1) irá enfrentar o quarto favorito, o americano Jon Gamble, por vaga na semifinal.

Família de craques

Seu irmão, Lucca Pignaton, também está nas quartas após derrotar o canadense Xzavier Hastick por 6/0 6/4 e duela nesta quarta-feira (1) contra o americano Ian Muller, quinto pré-classificado.

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