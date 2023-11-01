Jovem capixaba conquista primeiros pontos no ranking internacional de tênis

Victor Pignaton, revelação do tênis capixaba Crédito: Divulgação/Gallas Press

Revelação do tênis capixaba, o jovem Victor Pignaton, de 13 anos, conquistou seus primeiros pontos no ranking mundial juvenil até 18 anos da ITF, a Federação Internacional de Tênis, nesta terça-feira (31). Ele é nascido em Vitória, mas atua pela One Tennis Academy, na Flórida, Estados Unidos.

Ele passou o quali e venceu duas partidas no J60 de Bridgetown, em Barbados, no Caribe. Na primeira rodada aplicou um duplo 6/0 no local Ethan Warner e nesta terça-feira (31), nas oitavas de final, passou pelo americano Michael Gao por 6/3 2/6 7/6 (9/7). Nesta quarta-feira (1) irá enfrentar o quarto favorito, o americano Jon Gamble, por vaga na semifinal.

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