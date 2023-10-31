Com o capixaba Didi em quadra, Brasil estreia com vitória no Pan

O capixaba Didi na expectativa de pegar mais um rebote na partida Crédito: Wander Roberto/COB

A Seleção Brasileira masculina começou os Jogos Pan-Americanos com vitória tranquila para cima do México por 74 x 54 no Poliesportivo 1, em Santiago, capital chilena. O triunfo deixou o Brasil mais perto das semifinais, o que acontece em caso de vitória nesta quarta, 1 de novembro, diante do Chile, às 20h. O duelo terá transmissão ao vivo do Canal Olímpico do Time Brasil.

O Brasil dominou praticamente os 40 minutos. Tirando uma primeira troca de cestas, o duelo teve a Seleção sempre à frente do marcador. No intervalo, o Brasil tinha 42 a 23, com Márcio, Lucas Dias e Gui Deodato bem no ataque.

No terceiro período, Didi entrou mais no jogo e chegou aos nove pontos. E a Seleção fechou a parcial com 60 a 36, praticamente com a vitória selada. Fechando os dez minutos finais, o Brasil administrou bem a vantagem para vencer a primeira no Pan.

Estatísticas

Didi: 11 pts. 6 reb e 3 ast

Jaú: 14 pts e 6 reb

Gui Deodato: 13 pts e 3 ast

Márcio: 13 pts e 4 reb

Lucas Dias: 11 pts e 5 reb

Pan de Santiago 2023

Participam dos Jogos Pan-Americanos: Brasil, República Dominicana, México, Porto Rico, Panamá, Argentina, Chile e Venezuela. O Brasil está no grupo com México, Chile e Porto Rico.