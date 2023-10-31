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Basquete

Com o capixaba Didi em quadra, Brasil estreia com vitória no Pan

Didi anotou 11 pontos, pegou 6 rebotes e distribuiu 3 assistências, e foi um dos principais nomes na vitória do Brasil sobre o México
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2023 às 19:53

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 19:53

O capixaba Didi na expectativa de pegar mais um rebote na partida
O capixaba Didi na expectativa de pegar mais um rebote na partida Crédito: Wander Roberto/COB
A Seleção Brasileira masculina começou os Jogos Pan-Americanos com vitória tranquila para cima do México por 74 x 54 no Poliesportivo 1, em Santiago, capital chilena. O triunfo deixou o Brasil mais perto das semifinais, o que acontece em caso de vitória nesta quarta, 1 de novembro, diante do Chile, às 20h. O duelo terá transmissão ao vivo do Canal Olímpico do Time Brasil.
O Brasil dominou praticamente os 40 minutos. Tirando uma primeira troca de cestas, o duelo teve a Seleção sempre à frente do marcador. No intervalo, o Brasil tinha 42 a 23, com Márcio, Lucas Dias e Gui Deodato bem no ataque.
No terceiro período, Didi entrou mais no jogo e chegou aos nove pontos. E a Seleção fechou a parcial com 60 a 36, praticamente com a vitória selada. Fechando os dez minutos finais, o Brasil administrou bem a vantagem para vencer a primeira no Pan. 

Estatísticas

  • Didi: 11 pts. 6 reb e 3 ast
  • Jaú: 14 pts e 6 reb
  • Gui Deodato: 13 pts e 3 ast
  • Márcio: 13 pts e 4 reb
  • Lucas Dias:  11 pts e 5 reb

Pan de Santiago 2023

Participam dos Jogos Pan-Americanos: Brasil, República Dominicana, México, Porto Rico, Panamá, Argentina, Chile e Venezuela. O Brasil está no grupo com México, Chile e Porto Rico.
Pela fórmula de disputa, serão dois grupos com quatro equipes em cada. As seleções jogam dentro das chaves e as duas melhores avançam às semifinais. Terceiro e quarto jogam partidas de reclassificação. Com o advento das Eliminatórias da AmeriCup, o Pan não é mais classificatório para o torneio.

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