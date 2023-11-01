Capixaba Vôlei Clube apresenta elenco que disputará a Superliga C

Foto oficial do elenco do Capixaba Vôlei Clube Crédito: Allan Novais

Criado no mês de março , o Capixaba Vôlei Clube apresentou os jogadores que vão disputar a Superliga C. A apresentação aconteceu na noite desta terça-feira (31), no auditório da Sesport, e contou com a presença do medalhista olímpico e coordenador do projeto, Fábio Luiz, e do presidente da Federação Espírito Santense de Vôlei, Celso Jantorno.

A competição começa nesta quarta-feira (1), e vai até o dia 11 de novembro. Os representantes do Espírito Santo viajam neste sábado (4), e iniciam a trajetória no torneio na terça-feira (7). É o retorno de uma equipe capixaba para a Superliga após 16 anos da última participação.

A montagem do elenco foi pensada para dar oportunidade aos jogadores do Espírito Santo. No entanto, foram trazidos alguns atletas que estavam atuando fora do estado. É o caso de Murilo Coutinho, ponteiro que estava na Espanha, e Gabriel Costa, levantador que estava em São Paulo.

"Estou com uma expectativa muito grande de fazer um belo campeonato e buscar a vaga na Superliga B para minha cidade. Era um sonho voltar para cá e poder conquistar títulos aqui, por tudo que fizeram por mim desde a base", contou Murilo.

"Esse é o lugar que me formou né, então vir para cá para poder jogar uma Superliga C e ajudar o time é uma honra. To com a expectativa bem alta, o time é bem forte, tem uns meninos novos bons, então espero que seja uma boa competição para a gente", analisou Gabriel.