Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vai começar

Capixaba Vôlei Clube apresenta elenco que disputará a Superliga C

Competição acontece em Maringá, Paraná, dos dias 1 a 11 de novembro. Equipe do Espírito Santo estreia dia 7 na competição
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

01 nov 2023 às 15:36

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 15:36

Foto oficial do elenco do Capixaba Vôlei Clube
Foto oficial do elenco do Capixaba Vôlei Clube Crédito: Allan Novais
Criado no mês de março, o Capixaba Vôlei Clube apresentou os jogadores que vão disputar a Superliga C. A apresentação aconteceu na noite desta terça-feira (31), no auditório da Sesport, e contou com a presença do medalhista olímpico e coordenador do projeto, Fábio Luiz, e do presidente da Federação Espírito Santense de Vôlei, Celso Jantorno.
A competição começa nesta quarta-feira (1), e vai até o dia 11 de novembro. Os representantes do Espírito Santo viajam neste sábado (4), e iniciam a trajetória no torneio na terça-feira (7). É o retorno de uma equipe capixaba para a Superliga após 16 anos da última participação. 
A montagem do elenco foi pensada para dar oportunidade aos jogadores do Espírito Santo. No entanto, foram trazidos alguns atletas que estavam atuando fora do estado. É o caso de Murilo Coutinho, ponteiro que estava na Espanha, e Gabriel Costa, levantador que estava em São Paulo.
"Estou com uma expectativa muito grande de fazer um belo campeonato e buscar a vaga na Superliga B para minha cidade. Era um sonho voltar para cá e poder conquistar títulos aqui, por tudo que fizeram por mim desde a base", contou Murilo.
"Esse é o lugar que me formou né, então vir para cá para poder jogar uma Superliga C e ajudar o time é uma honra. To com a expectativa bem alta, o time é bem forte, tem uns meninos novos bons, então espero que seja uma boa competição para a gente", analisou Gabriel.
O treinador da equipe, Edson Guerra, falou sobre a expectativa para a competição e sobre a filosofia adotada na montagem do elenco. "A expectativa é a melhor possível, estamos vindo de um Brasileiro Universitário que conseguimos vencer, e a gente está basicamente com os atletas do estado. Temos dois atletas que estavam fora, mas conseguimos repatriá-los, junto com alguns da base e outros experientes. Conseguimos montar um grupo forte, vamos chegar lá brigando e tentar fazer o nosso melhor", declarou. 

Veja Também

Com o capixaba Didi em quadra, Brasil estreia com vitória no Pan

Após título no Pan, André Stein mira vaga nas Olimpíadas em Paris

Paulo André sente lesão e está fora da final do 100m no Pan

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Esportes Vôlei
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados