37° Campeonato Brasileiro da Classe Dingue agita as águas de Vitória

Neste final de semana, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) se transformará no epicentro da vela com a realização do 37º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue Crédito: Cesar Sartório/Divulgação

Neste final de semana, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) se transformará no epicentro da vela com a realização do 37º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue. O evento, que reúne apaixonados pelo esporte náutico de todo o país, promete três dias de competições emocionantes e desafios nas águas da capital capixaba.

Com a participação de 36 embarcações tripuladas por dois velejadores cada, somando 72 participantes, o campeonato mostra a força e a tradição da Classe Dingue no cenário esportivo. Esta não é a primeira vez que Vitória tem a honra de sediar a competição, demonstrando a afinidade da cidade e do Iate Clube do Espírito Santo com a vela e a paixão dos atletas locais pelo esporte.

As embarcações preparadas para enfrentar os desafios das águas capixabas irão competir em diversas categorias, demonstrando a diversidade de talentos no esporte náutico. As categorias em disputa incluem:

Juvenil

Master

Sênior

GranMaster

Feminino

Mista

1.5