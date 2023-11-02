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Vela

37° Campeonato Brasileiro da Classe Dingue agita as águas de Vitória

Iate Clube do Espírito Santo (ICES) recebe neste final de semana cerca de 36 embarcações e mais de 72 atletas de vela para disputa acirrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2023 às 13:00

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 13:00

Neste final de semana, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) se transformará no epicentro da vela com a realização do 37º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue
Neste final de semana, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) se transformará no epicentro da vela com a realização do 37º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue Crédito: Cesar Sartório/Divulgação
Neste final de semana, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) se transformará no epicentro da vela com a realização do 37º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue. O evento, que reúne apaixonados pelo esporte náutico de todo o país, promete três dias de competições emocionantes e desafios nas águas da capital capixaba.
Com a participação de 36 embarcações tripuladas por dois velejadores cada, somando 72 participantes, o campeonato mostra a força e a tradição da Classe Dingue no cenário esportivo. Esta não é a primeira vez que Vitória tem a honra de sediar a competição, demonstrando a afinidade da cidade e do Iate Clube do Espírito Santo com a vela e a paixão dos atletas locais pelo esporte.
As embarcações preparadas para enfrentar os desafios das águas capixabas irão competir em diversas categorias, demonstrando a diversidade de talentos no esporte náutico. As categorias em disputa incluem: 
  • Juvenil 
  • Master 
  • Sênior 
  • GranMaster 
  • Feminino 
  • Mista 
  • 1.5 
O diretor de Vela do ICES, Victor dos Santos Neves Filho, comenta que as condições climáticas estão ótimas e as expectativas para a competição são bastante elevadas. O evento contará com a participação de atletas renomados, incluindo nomes de peso como Odile Ginaid, Rolf Preben, Livia Quintas e Torben Diniz. Fábio Suyama Ramos, de Santa Catarina, atleta que já foi várias vezes campeão brasileiro também estará presente. A promessa é de uma competição de alto nível.

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