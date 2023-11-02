Brasil vence o Chile com autoridade no basquete masculino do Pan

O Brasil vai às semifinais dos Jogos Pan-Americanos no basquete masculino. Nesta quarta, 1/11, a Seleção derrotou o Chile, time da casa, por 94 a 43, no Poliesportivo 1, e agora busca o primeiro lugar do grupo no último duelo da primeira fase, nesta quinta, 2, contra Porto Rico, às 17h30, ao vivo no Canal Olímpico do Time Brasil.
No outro grupo, a Argentina venceu a segunda e a Venezuela derrotou a República Dominicana, embolando a chave. Argentinos estão muito próximos das semifinais, e Venezuela e Dominicana definem outra vaga.
O Brasil dominou todo o duelo e no primeiro quarto abriu 33 a 7. O jogo ficou parado por um tempo por goteiras no ginásio, por cerca de dez minutos, mas retornou. E a Seleção seguiu com tudo, com Lucas Dias e Fuzaro muito bem. Mantendo o nível, o Brasil foi abrindo ainda mais, e fechou o jogo com 94 a 43.
Estatística
- Lucas Dias: 21 pts e 6 reb
- Fuzaro: 16 pts e 6 reb
- Didi: 11 pts, 4 ast e 6 reb
- Márcio: 10 pts e 4 reb
PAN
Participam dos Jogos Pan-Americanos: Brasil, República Dominicana, México, Porto Rico, Panamá, Argentina, Chile e Venezuela. O Brasil está no grupo com México, Chile e Porto Rico.
Pela fórmula de disputa, são dois grupos com quatro equipes em cada. As seleções jogam dentro das chaves e as duas melhores avançam às semifinais. Terceiro e quarto jogam partidas de reclassificação. Com o advento das Eliminatórias da AmeriCup, o Pan não é mais classificatório para o torneio.