Brasil vence o Chile com autoridade no basquete masculino do Pan

Fundamental para a seleção brasileira, o capixaba Didi anotou 11 pontos, 4 assistências e 6 rebotes na partida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2023 às 22:41

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 22:41

Brasil ignorou os donos da casa e venceram a partida com facilidade
Brasil ignorou os donos da casa e venceram a partida com facilidade Crédito: Reprodução/CBB
O Brasil vai às semifinais dos Jogos Pan-Americanos no basquete masculino. Nesta quarta, 1/11, a Seleção derrotou o Chile, time da casa, por 94 a 43, no Poliesportivo 1, e agora busca o primeiro lugar do grupo no último duelo da primeira fase, nesta quinta, 2, contra Porto Rico, às 17h30, ao vivo no Canal Olímpico do Time Brasil.
No outro grupo, a Argentina venceu a segunda e a Venezuela derrotou a República Dominicana, embolando a chave. Argentinos estão muito próximos das semifinais, e Venezuela e Dominicana definem outra vaga.
O Brasil dominou todo o duelo e no primeiro quarto abriu 33 a 7. O jogo ficou parado por um tempo por goteiras no ginásio, por cerca de dez minutos, mas retornou. E a Seleção seguiu com tudo, com Lucas Dias e Fuzaro muito bem. Mantendo o nível, o Brasil foi abrindo ainda mais, e fechou o jogo com 94 a 43. 

Estatística

  • Lucas Dias: 21 pts e 6 reb
  • Fuzaro: 16 pts e 6 reb
  • Didi: 11 pts, 4 ast e 6 reb
  • Márcio: 10 pts e 4 reb

PAN

Participam dos Jogos Pan-Americanos: Brasil, República Dominicana, México, Porto Rico, Panamá, Argentina, Chile e Venezuela. O Brasil está no grupo com México, Chile e Porto Rico.
Pela fórmula de disputa, são dois grupos com quatro equipes em cada. As seleções jogam dentro das chaves e as duas melhores avançam às semifinais. Terceiro e quarto jogam partidas de reclassificação. Com o advento das Eliminatórias da AmeriCup, o Pan não é mais classificatório para o torneio.

Veja Também

Jovem capixaba conquista primeiros pontos no ranking internacional de tênis

Capixaba Vôlei Clube apresenta elenco que disputará a Superliga C

Após título no Pan, André Stein mira vaga nas Olimpíadas em Paris

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

