Capixabas conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Vela classe dingue

Competição reuniu mais de 70 atletas de todo o Brasil Crédito: Cesar Sartorio Pereira

Após três dias de regatas, a 37ª edição do Campeonato Brasileiro de Vela da Classe Dingue, disputada no Iate Clube do Espírito Santo (ICES), em Vitória , coroou atletas capixabas, que demonstraram bom desempenho e conquistaram o pódio da competição. O destaque ficou para a primeira colocação geral, ocupada pela dupla Gabriel Firme e Lívia Quintas, atletas representantes do ICES.

Na categoria sênior, Marlon Oliveira e Torben Diniz, também do ICES, faturaram o lugar mais alto do pódio, assim como Odile e Adhara Ginaid, atletas do naipe feminino.

Disputado na primeira semana de novembro, o campeonato reuniu 76 velejadores de todo o país, em três dias de competições emocionantes e desafios nas águas da Capital. O campeonato demonstrou um elevado nível técnico, contando com participantes experientes na classe Dingue, e também em outras categorias, incluindo velejadores com títulos mundiais em seus currículos.

Com a conquista, Gabriel Firme, atleta do ICES, relata que a preparação teve início em julho e, a partir de setembro, ele e Lívia Quintas intensificaram os treinos em conjunto, focando em aprimorar técnicas de navegação, alinhamento de barco e estratégias táticas.

"No dia do campeonato, conseguimos manter uma consistência impressionante nas largadas, sempre mantendo uma velocidade boa diante das condições de vento. Em termos táticos, nossa familiaridade com os ventos foi um diferencial para a nossa vitória. O vento forte predominante do sul nos proporcionou uma velocidade excelente, o que nos permitiu vencer a última regata e conquistar o campeonato", compartilhou o velejador.

Mais medalhas para capixabas

Em "estreantes", a dupla Leandro Santos Silva e Joaquim Pedro Lopes conquistou o segundo lugar, enquanto na categoria Master, os capixabas André Felipe e Nicolas Junge ficaram na terceira colocação.

Victor dos Santos Neves Filho, diretor de Velas do ICES, comenta que a classe Dingue está passando um notável crescimento no Brasil, e no Espírito Santo, a popularidade desta modalidade de velejo também está em ascensão.

"Tem uma importância enorme para nós do Iate Clube do Espírito Santo em sediar um evento desse nível. Há muitos anos, Vitória tem sido lar de notáveis velejadores e estamos em constante busca para envolver mais pessoas nesse esporte. Nosso objetivo é difundir a Vela e outras modalidades de modo a fazer do Espírito Santo uma referência nacional nos esportes náuticos."