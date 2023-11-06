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Conquista

Nacif Elias vence classificatória e vai disputar o Mundial de Jiu-Jítsu

O atleta capixaba levou o título da seletiva nesta segunda-feira (6) e vai disputar o World Pro, que começa já nesta terça-feira (7), em Abu Dhabi, Emirados Árabes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2023 às 17:51

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 17:51

Nacif Elias vai disputar o Mundial de Jiu-Jitsu nesta semana
Nacif Elias vai disputar o Mundial de Jiu-Jítsu nesta semana Crédito: Divulgação
O atleta capixaba Nacif Elias está classificado para o Mundial de Jiu-Jítsu. A conquista da vaga veio após o título da seletiva, que aconteceu nesta segunda (6), em Abu Dhabi, Emirados Árabes, com três vitórias em três lutas. Agora ele vai representar o Brasil no World Pro, que começa já nesta terça-feira (7), na categoria +120Kg (super-pesado).
Para Nacif, representar o seu país em uma competição desse porte é uma honra. “Além de representar o meu país, irei também representar o meu estado (Espírito Santo). Espero que amanhã também tenha um excelente resultado e que eu traga uma medalha de ouro”, declarou.
O atleta está em Abu Dhabi há uma semana. Ele conseguiu treinar em diversas academias, incluindo a do ex-lutador do UFC, Khabib Nurmagomedov, e elogiou a experiência. "Um país muito bonito, um povo respeitoso, estrutura monstruosa nas academias, tive a melhor preparação possível nesta reta final, com melhor qualidade de treino para um bom desempenho", contou o Nacif.
A conquista do título trouxe orgulho ao lutador, que agradeceu aqueles que o apoiam. “Esse resultado classificatório me trouxe muito orgulho, ser melhor atleta do Brasil nessa seletiva me deixou muito feliz e ainda levar o nome do Espírito Santo ao topo é uma honra. É um grande passo de superação e alegria em saber que estamos no caminho certo e o trabalho está sendo bem feito. Agradeço a Deus, minha família, amigos, academia Zaganelli Jiu-Jítsu, ao povo capixaba, aos meus apoiadores e todos que torcem por mim".

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