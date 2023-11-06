Nacif Elias vence classificatória e vai disputar o Mundial de Jiu-Jítsu

Nacif Elias vai disputar o Mundial de Jiu-Jítsu nesta semana Crédito: Divulgação

O atleta capixaba Nacif Elias está classificado para o Mundial de Jiu-Jítsu. A conquista da vaga veio após o título da seletiva, que aconteceu nesta segunda (6), em Abu Dhabi, Emirados Árabes, com três vitórias em três lutas. Agora ele vai representar o Brasil no World Pro, que começa já nesta terça-feira (7), na categoria +120Kg (super-pesado).

Para Nacif, representar o seu país em uma competição desse porte é uma honra. “Além de representar o meu país, irei também representar o meu estado (Espírito Santo). Espero que amanhã também tenha um excelente resultado e que eu traga uma medalha de ouro”, declarou.

O atleta está em Abu Dhabi há uma semana. Ele conseguiu treinar em diversas academias, incluindo a do ex-lutador do UFC, Khabib Nurmagomedov, e elogiou a experiência. "Um país muito bonito, um povo respeitoso, estrutura monstruosa nas academias, tive a melhor preparação possível nesta reta final, com melhor qualidade de treino para um bom desempenho", contou o Nacif.