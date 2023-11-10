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Esportes

Maior ídolo do futsal mundial, Falcão vem a Vitória para o ‘Rei das Quadras’

Evento na Capital vai dar chance para pessoas que desejam jogar ao lado do maior jogador de futsal de todos os tempos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2023 às 14:32

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 14:32

Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos
Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos Crédito: Reprodução / Instagram
O maior jogador da história do futsal está a caminho do Espírito Santo. No próximo dia 23 de novembro, Falcão desembarca em Vitória para o evento ‘Rei das Quadras’, que acontece no Ginásio do Sesc do bairro Parque Moscoso, a partir de 19h30.
De acordo com a organização, o evento abrirá as portas para 27 pessoas que terão a oportunidade de jogar ao lado da maior lenda do futsal mundial, que foi eleito o melhor do mundo por cinco vezes.
Atualmente, cerca de 18 vagas ainda estão abertas para a participação nos jogos. Os interessados em entrar em quadra com Falcão precisam desembolsar R$ 600 para garantir a participação no evento, garantindo fotos com o craque e uniforme personalizado.
Além disso, o público poderá acompanhar o evento mediante ingressos que variam entre R$ 35 (crianças até 13 anos) e R$ 65 (adultos).
Para garantir as entradas, basta acessar o link: jacredenciei.com.br. Já para o agendamento de vagas no time de Falcão, os interessados devem entrar em contato no telefone: (27) 998373400.

'Rei das Quadras'

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