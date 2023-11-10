Maior ídolo do futsal mundial, Falcão vem a Vitória para o ‘Rei das Quadras’

Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos Crédito: Reprodução / Instagram

O maior jogador da história do futsal está a caminho do Espírito Santo . No próximo dia 23 de novembro, Falcão desembarca em Vitória para o evento ‘Rei das Quadras’, que acontece no Ginásio do Sesc do bairro Parque Moscoso, a partir de 19h30.

De acordo com a organização, o evento abrirá as portas para 27 pessoas que terão a oportunidade de jogar ao lado da maior lenda do futsal mundial, que foi eleito o melhor do mundo por cinco vezes.

Atualmente, cerca de 18 vagas ainda estão abertas para a participação nos jogos. Os interessados em entrar em quadra com Falcão precisam desembolsar R$ 600 para garantir a participação no evento, garantindo fotos com o craque e uniforme personalizado.

Além disso, o público poderá acompanhar o evento mediante ingressos que variam entre R$ 35 (crianças até 13 anos) e R$ 65 (adultos).

Para garantir as entradas, basta acessar o link: jacredenciei.com.br . Já para o agendamento de vagas no time de Falcão, os interessados devem entrar em contato no telefone: (27) 998373400.

'Rei das Quadras'