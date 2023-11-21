Lucas Nogueira e Maira Viana em vantagem no Capixaba de Bodyboard 2023

Campeonato Estadual de Bodyboard agitou a Barra do Jucu Crédito: Heriberto Simões/Divulgação

No último fim de semana, a praia de Coral do Meio, na Barra do Jucu, em Vila Velha, recebeu a primeira etapa do Campeonato Capixaba de Bodyboard 2023. Os principais nomes do esporte no Espírito Santo mostraram talento, não economizaram manobras e deram show na disputa.

O atual campeão no profissional masculino, Lucas Nogueira venceu a primeira etapa do Estadual e caminha para seu décimo título capixaba. Quem bateu de frente com Lucas foi Gabriel Oliveira, que surpreendeu ao eliminar Eder Luciano, um dos tops dos circuitos brasileiro e mundial, nas quartas de finais e Diego Estevão nas semifinais. Mas no fim, Nogueira com uma precisa escolha de ondas garantiu a conquista.

No profissional feminino, Maira Viana garantiu o título em duelo emocionante com Neymara Carvalho. Maira pegou sua melhor onda nos minutos finais e obteve uma média 6, que entrou no somatório e deixou a Neymara precisando de mais de 7 pontos para tirar a vitória da Maira. Essa onda não veio e Maíra sai na frente pelo título de 2023.

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