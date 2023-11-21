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Estadual

Lucas Nogueira e Maira Viana em vantagem no Capixaba de Bodyboard 2023

Lucas e Maira brilharam na categoria profissional. Confira também a lista dos vencedores em cada categoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2023 às 11:00

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 11:00

Campeonato Estadual de Bodyboard agitou a Barra do Jucu
Campeonato Estadual de Bodyboard agitou a Barra do Jucu Crédito: Heriberto Simões/Divulgação
No último fim de semana, a praia de Coral do Meio, na Barra do Jucu, em Vila Velha, recebeu a primeira etapa do Campeonato Capixaba de Bodyboard 2023. Os principais nomes do esporte no Espírito Santo mostraram talento, não economizaram manobras e deram show na disputa.  
O atual campeão no profissional masculino, Lucas Nogueira venceu a primeira etapa do Estadual e caminha para seu décimo título capixaba. Quem bateu de frente com Lucas foi Gabriel Oliveira, que surpreendeu ao eliminar Eder Luciano, um dos tops dos circuitos brasileiro e mundial, nas quartas de finais e Diego Estevão nas semifinais. Mas no fim, Nogueira com uma precisa escolha de ondas garantiu a conquista. 
No profissional feminino, Maira Viana garantiu o título em duelo emocionante com Neymara Carvalho. Maira pegou sua melhor onda nos minutos finais e obteve uma média 6, que entrou no somatório e deixou a Neymara precisando de mais de 7 pontos para tirar a vitória da Maira. Essa onda não veio e Maíra sai na frente pelo título de 2023. 

Confira a lista do pódio em cada categoria

  • Profissional Masculino 

  • 1º Lucas Nogueira 
  • 2ºGabriel Oliveira 
  • 3º Diego Estevão 
  • 4º Pedro Premoli 

  • Profissional Feminino 

  • 1º Maira Viana 
  • 2º Neymara Carvalho 
  • 3º Maylla Venturin 
  • 4º Luna Hardmann 

  • Estreantes 

  • 1º Lucas Fernandes
  • 2º Kauã Guilherme
  • 3º Isaac Vasconcelos
  • 4º Daniel Turial 

  • Open Masculino 

  • 1º Rodrigo Santos
  • 2º Paulo Galatti
  • 3º Diego Rodrigues
  • 4º Morony Chaves 

  • Open Feminino 

  • 1º Maria Alice
  • 2º Flávia Nery
  • 3º Luiza Majesvski 

  • Sub-18 Masculino 

  • 1º Wendel Santana
  • 2º Luan Barcelos
  • 3º Matheus Rodrigues
  • 4º Guilherme Montenegro 

  • Sub-16 Masculino 

  • 1º Tiziano Dcilesi
  • 2º Henry Cogo
  • 3º Guilherme Montenegro
  • 4º Leonardo Silva 

  • Master Feminino 

  • 1º Carmem Filgueiras
  • 2º Elisângela Fragoso
  • 3º Clarice Costa
  • 4º Flávia Nery
  • 5º Viviane Drumond 

  • Master Masculino 

  • 1º Cristian Rosa
  • 2º Washington Barreto
  • 3º Elwes Vieira
  • 4º Gleicione Costa

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