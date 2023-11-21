Lucas Nogueira e Maira Viana em vantagem no Capixaba de Bodyboard 2023

No último fim de semana, a praia de Coral do Meio, na Barra do Jucu, em Vila Velha, recebeu a primeira etapa do Campeonato Capixaba de Bodyboard 2023. Os principais nomes do esporte no Espírito Santo mostraram talento, não economizaram manobras e deram show na disputa.
O atual campeão no profissional masculino, Lucas Nogueira venceu a primeira etapa do Estadual e caminha para seu décimo título capixaba. Quem bateu de frente com Lucas foi Gabriel Oliveira, que surpreendeu ao eliminar Eder Luciano, um dos tops dos circuitos brasileiro e mundial, nas quartas de finais e Diego Estevão nas semifinais. Mas no fim, Nogueira com uma precisa escolha de ondas garantiu a conquista.
No profissional feminino, Maira Viana garantiu o título em duelo emocionante com Neymara Carvalho. Maira pegou sua melhor onda nos minutos finais e obteve uma média 6, que entrou no somatório e deixou a Neymara precisando de mais de 7 pontos para tirar a vitória da Maira. Essa onda não veio e Maíra sai na frente pelo título de 2023.
Confira a lista do pódio em cada categoria
- Profissional Masculino
- 1º Lucas Nogueira
- 2ºGabriel Oliveira
- 3º Diego Estevão
- 4º Pedro Premoli
- Profissional Feminino
- 1º Maira Viana
- 2º Neymara Carvalho
- 3º Maylla Venturin
- 4º Luna Hardmann
- Estreantes
- 1º Lucas Fernandes
- 2º Kauã Guilherme
- 3º Isaac Vasconcelos
- 4º Daniel Turial
- Open Masculino
- 1º Rodrigo Santos
- 2º Paulo Galatti
- 3º Diego Rodrigues
- 4º Morony Chaves
- Open Feminino
- 1º Maria Alice
- 2º Flávia Nery
- 3º Luiza Majesvski
- Sub-18 Masculino
- 1º Wendel Santana
- 2º Luan Barcelos
- 3º Matheus Rodrigues
- 4º Guilherme Montenegro
- Sub-16 Masculino
- 1º Tiziano Dcilesi
- 2º Henry Cogo
- 3º Guilherme Montenegro
- 4º Leonardo Silva
- Master Feminino
- 1º Carmem Filgueiras
- 2º Elisângela Fragoso
- 3º Clarice Costa
- 4º Flávia Nery
- 5º Viviane Drumond
- Master Masculino
- 1º Cristian Rosa
- 2º Washington Barreto
- 3º Elwes Vieira
- 4º Gleicione Costa